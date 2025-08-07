Comienzan los encierros en Blanca tras el pregón de Jorge Martínez

La feria taurina de Blanca tuvo el pasado miércoles su primer acto, el pregón taurino, que se celebró en la Plaza de la Iglesia y ... que corrió a cargo del joven matador de toros de Totana, Jorge Martínez, quien puso en valor la tradición taurina de Blanca, sus encierros y la apuesta por los novilleros en una noche que estuvo amenizada por la Agrupación Musical de Blanca y la cantante Ainara Clares 'La Monetti'. El pregonero fue presentado por el presidente de la Peña Manolete, Óscar Victorio Puche, y el diestro estuvo arropado por el alcalde, Pablo Cano, los concejales Jesús Cano, Francisco Javier Rodríguez y Ángela Ruiz Cano; el diputado regional Jesús Cano; y el presidente del Círculo Taurino, José Antonio Cano Martínez.

La noche también sirvió para llevar a cabo la entrega de los premios de la Feria Taurina de 2024, que correspondieron a La Jotera, como mejor ganadería; a Tomasete, por el mejor puyazo; y a Antonio Cama, por el mejor par de banderillas.

La feria en honor a San Roque comenzará este sábado con el tradicional encierro, declarado de Interés Turístico Regional. El pistoletazo de salida se producirá a las tres de la tarde por su recorrido original, el mismo por el que tendrá lugar otro encierro nocturno el día 11 de agosto. Habrá dos encierros más, que discurrirán por Gran Vía, el 13 y 14 de agosto, mientras que la Peña Manolete organiza dos encierros infantiles, el 8 y 9 de agosto, y el II Encierro Juvenil del municipio, que tendrá lugar el 15 de agosto.

La primera novillada se celebrará el domingo 10 de agosto, con novillos de El Añadío para Curro Márquez y Pedro Andrés y el alumno de la Escuela Taurina 'El Toreo' Jesús Montiel. El miércoles 13 de agosto la segunda novillada anuncia novillos de Aguadulce y Herederos de José María Aristráin de la Cruz para David López y Joselito de Córdoba, y el alumno de la Escuela Taurina David Pardo.

La tercera y última novillada del abono será el viernes 15 de agosto, con novillos Chamaco para Cristian González y Manuel Olivero, y el alumno de la Escuela Taurina Toni Martín.

A las 12, los días de festejo, con el sorteo, el Círculo Taurino de Blanca organizará sus habituales tertulias taurinas.

Esta noche

Presentación de la Feria del Arroz de Calasparra

La Casa de la Cultura de Calasparra acoge esta noche, a partir de las 20.30 horas, el acto de presentación de los carteles de la Feria Taurina del Arroz 2025, que contará con la presencia de la alcaldesa de Calasparra, Teresa García, representantes de la Mesa de Trabajo, además de diferentes protagonistas entre los que se encuentra el empresario Pedro Pérez 'Chicote'. En el mismo evento se presentará también el Concurso de Recortes 2025. La Feria del Arroz de Calasparra se desarrollará del 3 al 8 de septiembre.

'Cielo de Luces' en Cehegín

Liria, Embajador de la Virgen de las Maravillas

Ampliar Celebración en el coso centenario de Cehegín de 'Cielo de luces', con Pepín Liria como embajador.

Cerca de 200 personas acudieron el pasado sábado 2 de agosto al centenario coso de Cehegín a la llamada del Club Taurino de la localidad, que celebró la velada 'Cielo de Luces', un evento que tuvo como temática principal el Año Jubilar por el 300 aniversario de la llegada de la Virgen de las Maravillas a la localidad y en el que el público pudo disfrutar de un repertorio variado de distintas artes. Entre ellas, el flamenco interpretado por el grupo Carmen Romero de Murcia o el recital de poesía a cargo de Antonio de Béjar, además de un espectáculo de fuegos artificiales que cerró el acto junto al canto del himno de la Patrona.

El nombramiento de Pepín Liria como Primer Embajador de la Hermandad de la Santísima Virgen de las Maravillas supuso el momento más emotivo de la gala. Al recoger la distinción, el distro de Cehegín se mostró emocionado, con palabras de recuerdo para sus progenitores. Para sorpresa de los presentes, Liria incluso avanzó que tiene intención de participar en la corrida de toros que se celebrará el año que viene con motivo del 125 aniversario de la plaza de toros de su municipio. El presidente del Club Taurino de Cehegín, Pedro Moreno, y la alcaldesa, Alicia del Amor, también intervinieron.

El próximo 24 de agosto

Emilio Serna regresa a Las Torres de Cotillas

El matador de Las Torres de Cotillas, Emilio Serna, se encerrará en solitario con cuatro toros el próximo 24 de agosto en su tierra. El diestro donará todos sus honorarios de esta corrida de toros, cuyos beneficios irán a parar de forma íntegra a la Iglesia de Nuestra Señora de la Salceda. Serna ha querido ser fiel a su trayectoria y las ganaderías elegidas para su encerrona son la de Palha, Consedsa Sobras, Coimbra y Silva Herculano. Los precios de las entradas en venta anticipada son muy asequibles. La entrada general cuesta 20 euros y la de jubilados, peñas y niños, 15 euros. En taquilla los precios ascienden a 25 y 20 euros, respectivamente. El festejo será organizado por el Cabildo Superior de Cofradías y supone la vuelta de las corridas de toros a Las Torres de Cotillas catorce años después. Para la ocasión, además, la plaza de toros torreña recibirá a su hijo pródigo en el arte de la muleta, que se ha hecho grande en los últimos años toreando en ruedos de Perú, principalmente.

Tras su percance en Alcantarilla

José María Trigueros recibe el alta médica

El novillero José María Trigueros ha recibido el alta médica tras la grave lesión ósea sufrida el pasado 10 de mayo, mientras toreaba de rodillas un novillo del hierro de Paco Sorando en la Plaza de Toros de Alcantarilla. Superado este contratiempo físico, Trigueros se encuentra ya plenamente recuperado y anuncia que dará a conocer el cartel de su vuelta a los ruedos en los próximos días, en una temporada en la que el novillero de Javalí Nuevo quiere que sea preparatoria a la de su alternativa.

Circuito Valenciano de Novilladas

Vilau hará el paseíllo en la plaza de Vinaroz

Este sábado, 9 de agosto, el catalán Mario Vilau hará el paseíllo, ocupando la plaza de intercambio, en la novillada que en la programación del Circuito Valenciano de Novilladas, con el auspicio de la Fundación Toro de Lidia y Generalitat valenciana, tendrá lugar en la plaza de toros de Vinaroz.

Mario Vilau, nacido en L'Hospitalet de Llobregat hace dieciocho años, hizo su presentación en público el 27 de septiembre de 2022 en Albacete y ya en 2023 toreó en plazas de la relevancia de Málaga, Arles, Béziers, Algemesí y Jaén, también en Vinaroz, debutando con picadores en septiembre de 2024 en Mejorada del Campo, diez años después del último novillero catalán (Abel Robles) en hacerlo.