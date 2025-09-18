La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La Filmoteca Regional, en una foto de archivo. Kiko Asunción / AGM

La película secreta que proyectará la Filmoteca de Murcia

Este jueves la organización tiene preparada una sorpresa para todos los que asistan a su sala de cine

L. Guillén

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:18

Después de la Feria de Septiembre, la Filmoteca Regional prepara una sorpresa para todos aquellos que decidan asistir a su sala de cine este jueves. Según han anunciado en sus redes sociales y página web, tienen preparada una 'película escondida', para así animar a los murcianos a asistir a sus salas y llenar sus butacas.

Tal y como afirman a través de Facebook, la entrada es totalmente gratuita y libre. La tarde de este jueves, a las 19.45, todo aquel que se atreva a ir a la Filmoteca, conocerá cuál es la película que se va a proyectar. La organización no ha adelantado ningún otro dato, explica que ocurrirá solo esta noche y que hasta que no empiece la película el espectador no sabrá que va a ver.

La Filmoteca Regional añade que esta película secreta se proyectará en la Sala A. Y crea expectación con sus palabras en redes: «Hoy empieza todo; No podéis faltar. Va a ser muy emocionante».

