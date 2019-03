'Mula' y 'Capitana Marvel', lo más destacado de este viernes Captura de la película 'Capitana Marvel'. Vea los tráilers de los estrenos de la cartelera del fin de semana CARLOS MARTÍNEZ Viernes, 8 marzo 2019, 17:54

En el día de la mujer nos llegan unos cuantos estrenos femeninos y, paradójicamente, también 'Mula', con uno de los especímenes más estereotípicamente masculino del séptimo arte: Clint Eastwood (aunque desde que vimos a Harry el Sucio llorar en 'Los puentes de Madison' todo nos cambió).

'Mula' Clint Eastwood, un octogenario correo del narco

'Mula' es la nueva obra de Clint Eastwood, que además se atreve a protagonizarla tras estar alejado de la pantalla durante unos años, aquí acompañado de Bradley Cooper, Andy Garcia y Dianne Wiest. Un octogenario Clint interpreta a un anciano que está a punto de perderlo todo y ve como única salida el convertirse en un trasportista de cosas no legales.

Este 'Transporter' del Castillo del Jubilado, es una película que va contracorriente y no es políticamente correcta, licencias que sólo se pueden permitir los maestros, y Eastwood sabe que es a sus casi noventa años uno de los últimos clásicos con mayúsculas del cine.

No es de lo mejor de su filmografía, pero siempre se agradece su sinceridad de planteamiento y su alejamiento de manierismos. Los que tenéis la desgracia de seguirme desde hace tiempo sabréis que pienso que la peor película de él, y algunos pocos más, es mejor que el 99% de la obra del resto de los directores. Eastwood siempre es imprescindible (aunque quiera hacer pasar una muñeca como bebe, como en 'El francotirador').

'Capitana Marvel' La respuesta de Marvel a 'Wonder Woman'

'Capitana Marvel' es (evidentemente) una nueva adaptación de un cómic de Marvel. Brie Larson, una de las mejores actrices jóvenes actuales, interpreta a esta Wonder Woman de la competencia, pero mucho me temo que esta no tendrá ni tan buenas críticas ni tan buenas taquillas como aquella. Id a verla y me decís.

Jude Law y Samuel L. Jackson son los componentes masculinos de la primera cinta de este tipo dirigida por una mujer, y que ha realizado una historia que transcurre en los años noventa, en mitad de una lucha entre dos razas alienígenas. Evidentemente no es casualidad que la estrenen un 8-M.

'70 Binladens' Un thriller de atracos con sabor castizo

El producto nacional '70 Binladens' nos cuenta un atraco a un banco que se va complicando. Protagonizada por una actriz que me encanta, Emma Suarez, (bastante desperdiciada en nuestro cine), haciendo de desesperada mujer que se ve implicada en el robo organizado por los personajes interpretados por Hugo Silva y Nathalie Poza.

Os recordará a 'La casa de papel'. A mí las películas que son como un puzle cuyas piezas se van descubriendo y encajando, me encantan, así que a los que seáis tan fans como yo de ellas, disfrutaréis como niños de este buen ejemplo de película de género.

'Hablame de ti' Un nuevo éxito del cine francés

'Háblame de ti' es una comedia con moraleja francesa (os adelanto que el mensaje es que tenemos que ser buenos y disfrutar de la vida). Un exitoso hombre que vive por y para el trabajo sufre un derrame cerebral que le resitúa en la vida. Un 'A propósito de Henry' mezclado con 'Intocable' que puede hacer reír incluso aunque esta semana sigas siendo del Real Madrid.

'Corgi, las mascotas de la reina' Una comedia perruna animada

Del reino de la animación europea, Bélgica, nos vamos a la monarquía por definición, la del Reino Unido, y nos centramos en un pequeño perro de la monarca más famosa del mundo en 'Corgi. Las mascotas de la Reina' que tiene la desgracia de convertirse de golpe en un perro callejero. Un entrañable film con reminiscencias de 'El príncipe y el mendigo' y 'La dama y el vagabundo', que hará las delicias de los animalistas y los niños.

El cine en el 'Día de la Mujer' era inevitable que lo tratará. Pero no para daros una serie de títulos sobre el tema, sino para reflexionar con vosotros cómo ha sabido reaccionar Hollywood ante el tsunami '#MeToo', y hacerse perdonar el pecado Weinstein. Además de reflejar amores políticamente correctos y extremadamente asertivos en cada paso, ha sabido captar los nuevos tiempos y, sobretodo, transformarlo en lo que mejor saben, en dólares.

De ahí que os deje diez películas recientes que reflejan ya no un nuevo tipo de mujer, sino una nueva forma de abordar su realidad y reivindicarla: 'Una cuestión de género', 'Figuras ocultas', 'Capitana Marvel', 'Wonder Woman', 'Tres anuncios en las afueras', 'Lady Bird', 'Thelma', 'Oceans 8', 'Carmen y Lola' y 'Collete'. Disfrutarlas aunque no sea el día de la Mujer.