El Misterio de Elche, en la gran pantalla

El gran misterio del Misterio de Elche es que todavía se siga representando. «Este drama musical sagrado sobre la muerte, la asunción y la coronación ... de la Virgen se ha representado sin interrupción [excepto en 2020 a causa de la covid] desde mediados del siglo XV en la Basílica de Santa María y en las calles de la vieja ciudad de Elche», así define la UNESCO un espectáculo declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad en 2001.

Sobre la continuación en el tiempo de esta representación que implica a gran parte del municipio de Elche habla 'La festa', una película documental codirigida por Manuel Gutiérrez Aragón, que vuelve al cine casi veinte años después de estrenar 'Todos estamos invitados', y el montador y director ilicitano Pablo Mas. La cinta, estrenada en el Festival de Málaga –fuera de concurso– se podrá ver esta tarde, a las 20.00 horas, en un pase especial en los cines Centrofama de Murcia –entrada: 3 euros–. Además, a partir del viernes 13 y hasta el miércoles 19 de junio, el documental podrá verse en los cines Thader de Murcia (19.30 horas) y Mandarache de Cartagena (18.00 horas).

«Manuel Gutiérrez Aragón y yo siempre pensamos que 'El misteri' no se podía rodar. Es una obra de teatro medieval tan extraña y tan marciana... no se parece en nada al teatro italiano en el que nosotros somos la cuarta pared, sino que aquí ocurren cosas arriba, detrás, a la izquierda, a la derecha... no se podía rodar pero sí que se podía hacer una película contando lo que hay detrás del Misterio: la emoción y, sobre todo, ese sentimiento casi atávico que hace que vecinos que no tienen nada que ver los unos con los otros sean capaces de cantar algo que no debería existir», cuenta Pablo Mas sobre una celebración que ha resistido al paso del tiempo. «Con la cámara puedes entrar a lugares que la gente no ve, como las tramoyas antiguas de hace 350 años, la manera en la que los niños se suben a los aparatos aéreos, cómo desaparecen por las trampas que hay debajo del escenario...», cuenta el realizador, que ha utilizado 12 cámaras para el rodaje para «poder enseñar lo que no se ve».

«Hace 500 años que protegen un tesoro, pero el tesoro son ellos mismos», recuerda Pablo Mas una frase que aparece en la película sobre los vecinos de Elche, «porque lo valioso es la actitud que toman para mantener esta tradición y hacer comunidad, algo que está incluso por encima del valor artístico de lo que ellos hacen». El cineasta, que telefoneó a Gutiérrez Aragón para pedirle consejo sobre su proyecto, se llevó la sorpresa cuando el también guionista y escritor le contestó: «Esto lo hacemos juntos». Y así creció un documental sobre esta fiesta que se lleva a cabo cada agosto que busca su hueco en festivales.