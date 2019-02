Isaki Lacuesta, Jaime Rosales y Siminiani competirán en la décima edición del IBAFF Jorge Martínez, Jesús Pacheco, Marta López-Briones y Jesús de la Peña. / Ayto El Festival Internacional de Cine de Murcia se desarrollará del 1 al 10 de marzo, en la Filmoteca Regional, con 14 películas en la sección oficial ROSA MARTÍNEZ Martes, 19 febrero 2019, 01:53

Nació con el objetivo de «dar visibilidad a otro tipo de cine» y en ese empeño sigue. El Festival Internacional de Cine de Murcia IBAFF presentó ayer la programación de su décima edición, que tendrá lugar del 1 al 10 de marzo próximos bajo el lema 'Décimo asalto. Seguimos en la brecha'. Con sede en la Filmoteca Regional, el certamen, que organiza el Ayuntamiento de Murcia y dirige el responsable del Centro Cultural Puertas de Castilla, Jesús de la Peña, proyectará 14 largometrajes y 15 cortos dentro de sus secciones oficiales a concurso. Serán el núcleo de una programación más amplia confeccionada con diversas actividades paralelas. Entre ellas, la iniciativa Educa-IBAFF, una sesión de cortometrajes de animación internacional dirigida a público infantil que tiene por objeto formar «a los más pequeños en otros tipos de cine», apuntó el concejal de Cultura de Murcia, Jesús Pacheco.

También como actividades paralelas se desarrollarán el cuarto Seminario de Iniciación a la Crítica de Cine (del 4 al 8 de marzo, con inscripción gratuita); el encuentro 'El cine de autor: la dicotomía entre los festivales y las instituciones', protagonizado por los realizadores Isaki Lacuesta y Jaime Rosales (7 de marzo, a las 19.30 horas); y un ciclo sobre la filmografía de este último, que se desarrollará entre el 2 y el 6 de marzo y en el que se podrán ver las cintas 'Las horas del día' (2003), 'La soledad' (2007), 'Tiro en la cabeza' (2008), 'Sueño y silencio' (2012) y 'Hermosa juventud' (2014). El sábado 2 de marzo tendrán lugar, además, una sesión de cine en la que se proyectarán los ocho trabajos finalistas en la sección Cortos y Documentales de la última edición del certamen CreaMurcia (18.30 horas), entre ellos 'Intenso', el ganador, del realizador José Antonio Valera; y un taller de sonorización de cine para niños de entre 8 y 12 años (de 10.30 a 13.30; las plazas son limitadas).

Películas a concurso 'Apuntes para una película de atracos' Director: Elías León Siminiani. País: España. 'Roi Soleil' Director: Albert Serra. País: España. 'Ray & Liz' Director: Richard Billingham País: Reino Unido 'The dead and the others' Director: J. Salaviza y R. Nadar País: Brasil / Portugal 'Coalesce: a city composed' Director: Joshua J. Provost País: Reino Unido 'Nuestro tiempo' Director: Carlos Reygadas País: México 'Los burgueses de Calais' Director: Jesús Armesto País: España 'Central Airport THF' Director: Karim Aïnouz País: Alemania / Francia 'Dear son' Director: Mohamed Ben Attia País: Túnez 'Entre dos aguas' Director: Isaki Lacuesta País: España 'Petra' Director: Jaime Rosales País: España 'Young & Beautiful' Director: Marina Lameiro País: España 'Ainhoa,yo no soy esa' Director: C. Astudillo País: España 'I hate New York' Director: Gustavo Sánchez País: España

De China a Túnez

En cuanto a la sección oficial, las proyecciones comenzarán el día 1 con 'Apuntes para una película de atracos', título del documental firmado por el realizador vinculado a Murcia Elías León Siminiani, nominado con este trabajo en la última edición de los Goya. Junto a la propuesta de Siminiani, se visionará el corto 'La última ruta', del murciano Juan Meseguer. A lo largo de la semana, se podrán ver las piezas 'Roi Soleil', de Albert Serra; 'Ray & Liz', de Richard Billingham; 'The dead and the others', de João Salaviza y Renée Nader; 'Coalesce: a city composed', de Joshua J. Provost; 'Nuestro tiempo', de Carlos Reygadas; 'Los burgueses de Calais', de Jesús Armesto; 'Central Airport THF', de Karim Aïnouz; 'Dear son', de Mohamed Ben Attia; 'Entre dos aguas', de Isaki Lacuesta; 'Petra', de Jaime Rosales; 'Young & Beautiful', de Marina Lameiro; 'Ainhoa, yo no soy esa', de Carolina Astudillo; y 'I hate New York', de Gustavo Sánchez.

A esta edición, apuntó De la Peña, se han presentado «en torno a 350 películas» procedentes de diversos puntos del planeta, desde China a Canadá, pasando por México, Brasil, Portugal, Francia y Túnez, entre otros países. De la Peña destacó la trayectoria del festival cinematográfico, «que ya tiene diez ediciones y un 'target' muy claro» al que responden «autores y directores conocidos»; al tiempo que reconoció que el festival «ha experimentado, este año, un incremento en el número de trabajos recibidos realizados por mujeres».

Premio honorífico

La décima edición del IBAFF, cuya campaña de promoción ha firmado el publicista murciano Jorge Martínez, ha decidido entregar su premio honorífico a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, por «su apertura», subrayó De la Peña, al cine independiente y menos comercial, «como se ha visto en la última gala de los Goya», afirmó. Este galardón, que en ediciones anteriores han recogido, entre otros profesionales e instituciones, Majid Majidi, Vittorio Storaro, Abbas Kiarostami, Pere Portabella, Caimán Ediciones y Lucrecia Martel, busca también reconocer la labor de la Academia en el desarrollo de «nuevos proyectos que generan nuevos espectadores», así como de «iniciativas educativas que preservan la memoria de nuestro cine».

Con respecto a los diez años de recorrido del certamen, De la Peña recordó que el IBAFF surgió inspirado en la figura del místico y pensador murciano Ibn Arabi y con una línea de recorrido «muy clara». En esta década ha logrado atraer, puntualizó, a «12.000 espectadores, se ha abierto a otros municipios y a otros festivales, y ha contado con más de 350 voluntarios», además de reunir frente a una pantalla a más de 20.000 estudiantes dentro del programa IBAFF Joven, que este año volverá a otorgar uno de los premios del certamen, el del jurado joven. Asimismo, el festival realizará proyecciones en el centro penitenciario Campos del Río II, en la Asociación Astrapace y el hospital de La Arrixaca. Los votos de los participantes en estos visionados darán lugar a una mención especial solidaria al Premio del Público.