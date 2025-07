Humor negrísimo en 'Misterioso asesinato en la montaña'

Carlos Martínez Jueves, 31 de julio 2025, 20:37 Comenta Compartir

¿Hay algo mejor que la primera tarde de vacaciones, el primer trago de cerveza (Coca Cola para los que somos abstemios), la primera mañana ... sin despertador o el primer baño en la piscina? Todo eso es lo que estamos a punto de experimentar los que salimos del trabajo para no volver en un tiempo. Como estamos felices no nos importa ni descubrir que Kamchatka es algo más que un territorio del Risk, ni que no se premia a los creativos del currículum (típica envidia española), ni que los estrenos de fin de temporada son tan dudosos como la sangría en un pub irlandés.

El primer trabajo que os presento es una comedia negra francesa, con más secretos que la caja fuerte de una suite de hotel, que bebe directamente de otras como la hitchconiana 'Pero… ¿quién mató a Harry?' (1955), la escatológicamente sangrienta 'Fargo' (1996) de los hermanos Coen, y la desternillante obra de Woody Allen 'Misteriosos asesinato en Manhattan' (1993) (los 'ingeniosos' etiquetadores de títulos en español ya sabéis de dónde han copiado). Con esas referencias no era difícil que el resultado consiga hacerte sonreír con cosas que no deberían. Un matrimonio en dificultades económicas y de pareja, mata en un accidente a los pasajeros de otro coche que resulta que escondían varios millones de euros. Evidentemente no hacen lo correcto o se acabaría la película, y deciden esconder los cadáveres y pasar página (no habrán visto 'Sé lo que hicisteis el último verano'). El paisaje frío, boscoso y agreste es un personaje más del film, que con la solvencia gala habitual, oscila entre el thriller humorístico y el cuento de navidad oscuro. Una extraña propuesta que nos permite alejarnos del algoritmo de Netflix y del cine de verano. En la cinta de terror 'Devuélvemela' el miedo de verdad lo atesora la vida de los personajes, un chico y su hermana, que es invidente, que al quedarse huérfanos deben irse a vivir con una madre de acogida tan tenebrosa como el último día del verano, y a un hogar con piscina que parece un hotel de calidad Temu. La película es desasosegante, con un uso constante de escenas que te arrebatan la tranquilidad y una fotografía claustrofóbica. Es buen cine de género, con maldiciones y niño, que siempre acongojan más, y donde los que somos miedosos permanecemos mucho tiempo con los ojos cerrados. Si necesitáis emociones más fuertes que comer mayonesa en un chiringuito a cuarenta grados o pasear por una playa de piedras descalzo, esta es vuestra película. Pero para los que preferís el sosiego de levantarse de la siesta a la hora en que los guiris ya están cenando, disfrutáis de la media pensión y os da paz contemplar un edificio con toallas de playa secándose en los balcones, vuestra es la secuela 'Los tipo malos 2'. Una producción animada que tratará de emular el éxito de su antecesora. Aquí, lo que era una película de animales ladrones que haciendo un gran golpe se hacen buenos, se mezcla con una de aventuras que, como en un episodio de 'Los Simpson', se llena de guiños, plagios u homenajes (que cada uno elija lo que quiera) a largometrajes famosos, llevando a su productora, Dreamworks, a un nivel de irreverencia que no veíamos desde el mejor Pixar. Nadie es perfecto pero las vacaciones los son. Por culpa (o gracias a ellas) los sufridos lectores se librarán de mis chascarrillos de cuñado y mis comparaciones de club de la comedia durante unas semanas. Pero no debéis dejar de ir al cine porque tendréis estrenos tan refrescantes como la comedia musical 'Voy a pasármelo mejor', especialmente dedicada a mi generación. También para ellos, pero incluyendo a los jóvenes seguidores de la serie 'Cobra Kai', llega 'Karate Kid: Legend' con Ralph Macchio y Jackie Chan. Algo que seguiremos encontrando con los remake 'Los Rose', sobre ese matrimonio que se lleva peor que Sánchez y Feijóo, y 'Agárralo como puedas', sobre el policía que le quita el trono del más torpe al inspector Clouseau. Para el final dejo lo más interesante de agosto, el melodrama dirigido por Celine Song, 'Materialistas', con Pedro Pascal, Dakota Johnson y Chris Evans, porque en verano se sigue sufriendo por amor. Que tengáis una semana, y unas vacaciones, de cine.

