La Filmoteca Regional muestra videoclips de realizadores murcianos y busca otros para su proyección

La Filmoteca Regional mostrará una selección de los videoclips más destacados realizados por creadores y productoras murcianas en los últimos 15 años en una nueva iniciativa denominada 'Filmoclip'. Además, se ha lanzado una convocatoria para añadir en esta sesión otros vídeos musicales para completar la sesión en pantalla grande.

Para participar en 'Filmoclip' se podrán enviar trabajos hasta el 21 de abril y la sesión especial con la proyección de los vídeos musicales tendrá lugar el 30 de abril a las 20.00 horas dentro del ciclo especial que realiza la Filmoteca Regional en colaboración con el Warm Up Estrella de Levante. Las bases de la convocatoria y toda la información se puede consultar en el espacio web específico de 'Filmoclip'.

Los videoclips ya seleccionados por Joaquín Sánchez Baillo, y que se proyectarán añadiendo pequeños fragmentos con opiniones de sus realizadores, serán los siguientes: 'The Way You Make Me Feel' de Ruto Real con dirección de Carlos Saiz; 'Stephen Hawking' de Parade realizado por Chema García Ibarra; 'La Yo' de Neuman dirigido por Paloma Zapata; 'Un millón de dudas razonables' de Octubre dirigido por José Hortelano 'Diskolo'; 'Escucha pariente' de Perro dirigido por Gustavo R. Cuneo; 'Rodamos' de Second realizado por Javier Urosas y producido por Fina Martínez; 'Pesadilla rara' de Crudo Pimento realizado por Manuel García Otazo y 2112 producciones; y 'El milagro' de Viva Suecia dirigido por Nuria Gil (Ene Jean).

Además de 'Filmoclip', el ICA ha programado un ciclo especial con el Warm Up Estrella de Levante como parte de la programación paralela del festival enmarcada en 'Somos Murcia'. En total, serán siete sesiones entre el 28 de abril y el 4 de mayo. La programación comienza con 'Banda sonora para un golpe de estado' de Johan Grimonprez, el 28 a las 21.00 horas.

