El C-FEM premia a Balagueró y Alondra Bentley tocará en la gala de clausura Ana Belén Baeza, Jesús Pacheco y Javier García. / g. carrión / agm El festival especializado en cine fantástico, que se celebrará del 22 al 30 de marzo, proyectará 29 largometrajes y 18 cortos en la Filmoteca Regional EFE Martes, 5 marzo 2019, 09:30

Los directores de cine Jaume Balagueró, Aislinn Clark y Roberto San Sebastián; el actor Jack Taylor, y la cantante Alondra Bentley, entre otros, participarán, del 22 al 30 de marzo próximos, en la octava edición del Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia (C-FEM).

El festival, que se presentó ayer, tendrá como lema 'La bestia dentro de mí' y permitirá ver en la Filmoteca Regional Francisco Rabal una selección de películas fantásticas y de terror europeas, así como conocer y dialogar con sus creadores. En total, se proyectarán 29 largometrajes y 18 cortos dentro de las secciones oficial (dedicada solo al cine europeo), de anime, de cine inclusivo y orientada al público infantil.

Entre los platos fuertes del certamen destaca la presencia de realizadores como Jaume Balagueró ('Rec'), Aislinn Clark ('The Devil's Doorway') y Roberto San Sebastián ('La noche del virgen'). También asistirán al certamen el guionista y director Tirso Calero; el programador del Festival de Cine de Terror de Molins de Rei, Omar Parra; el director del documental que narra la vida de Jack Taylor y programador del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, Diego López; y la subdirectora del mismo, Mónica García.

La cantante murciana actuará en directo durante la proyección de la cinta 'Dr. Jekyll y Mr. Hyde'

Otros artistas relacionados con el cine fantástico que estarán en Murcia esa semana son la dibujante e ilustradora Alitha Martínez, el dibujante y diseñador del cartel del C-FEM Fernando Dagnino y el historietista e ilustrador aguileño Daniel Acuña.

Sección oficial

En la sección oficial se podrán ver algunas de las cintas más aclamadas del cine fantástico europeo del último año, como 'The Devil's Doorway' (Aislinn Clark, 2018), 'Lords of Chaos' (Jona Akerlund, 2018) y 'What Keeps You Alive' (Colin Minihan, 2018). En la sección de anime, destaca la proyección de 'Mutafukaz' (Run, Shoujirou Nishimi, 2017), y en la de cine inclusivo y adaptado se proyectará la cinta de animación 'Coco'.

Este año se ha incorporado una sesión especial para niños en la que se verán dos de las obras cumbre de Hayao Miyazaki, las multipremiadas 'La princesa Mononoke' y 'Mi vecino Totoro'. Además de los estrenos, el festival acercará al público algunos de los grandes clásicos del cine fantástico y de terror, como la película que abrirá el festival, 'Posesión infernal', de Sam Raimi (22 de marzo, a las 22.00 horas); 'Blade Runner', de Ridley Scott; y 'La semilla del diablo', de Roman Polanski.

Los premios del festival serán este año para el director Jaume Balagueró (Premio Serial Killer), y el cineasta murciano Manuel García de Otazo (Premio Nosferatu). La gala de clausura, el 30 de marzo a las 21.30 horas, tendrá como invitada especial a la cantante Alondra Bentley, que interpretará en directo la banda sonora que la artista ha compuesto exprofeso para el clásico de John S. Robertson 'Dr. Jekyll y Mr. Hyde'. La cinta se proyectará durante el evento. Las entradas cuestan 10 euros anticipada y 13 euros en taquilla.