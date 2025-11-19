La actriz Elena Irureta recibe el Premio FICC 54 El Festival Internacional de Cine de Cartagena reconoce «la extensa y versátil carrera artística de la intérprete», que recibirá el galardón en la gala de clausura del 29 de noviembre

El Festival Internacional de Cine de Cartagena ha concedido el máximo galardón de su próxima edición, el Premio FICC54, a Elena Irureta. «Una actriz que ha marcado el panorama audiovisual español con más de cuatro décadas de trabajo en cine, televisión y teatro», destacó la organización. «Este reconocimiento subraya su talento, su capacidad para transitar entre géneros y su contribución a la visibilidad de historias diversas y personajes complejos», añadieron fuentes del festival, que desplegará una amplia programación del 22 al 29 de noviembre.

Elena Irureta (Zumaia, Guipúzcoa, 1955) se formó en la Escuela de Arte Dramático Antzerti y comenzó su carrera en el teatro antes de convertirse en pionera de la ficción televisiva en euskera con series como 'Bi eta Bat' o 'Jaun eta Jabe'. Su salto a la televisión nacional llegó en los años noventa, consolidándose con su papel de Laura Hurtado en El comisario (1999-2009). En cine, ha trabajado con directores de referencia como Juanma Bajo Ulloa (La madre muerta), Julio Médem (La ardilla roja) e Icíar Bollaín (Flores de otro mundo), por la que obtuvo reconocimiento internacional.

Su interpretación de Bittori en la serie Patria (2020) la situó en la cima del reconocimiento crítico, valiéndole premios como el Platino, el Forqué y el Feroz. Además, ha recibido galardones en festivales como San Sebastián (Premio Zinemira) y Cáceres, y este verano fue distinguida con el Faro de Plata en L'Alfàs del Pi, donde confesó: «Sentir el cariño de la gente, que me sigan queriendo después de tantos años dando la matraca, me emociona mucho.

El FICC concede este premio por «su extraordinaria versatilidad, su compromiso con la interpretación y su capacidad para dar voz a personajes femeninos que han enriquecido la narrativa audiovisual». Irureta no solo ha brillado como actriz, sino también como creadora, escribiendo y dirigiendo obras teatrales y series, abriendo camino para las mujeres en un sector históricamente dominado por hombres.

La gala de clausura del FICC54, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Cartagena, se celebrará el sábado 29 de noviembre a las 20.00 horas en el Auditorio El Batel, donde se entregarán los premios de las secciones oficiales y se proyectará la película Vida Privada, dirigida por Rebecca Zlotowski y protagonizada por Jodie Foster. Toda la información sobre programación y entradas está disponible en la web.