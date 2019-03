«Para un actor, decir que vienes de Murcia es una garantía en cualquier producción» Salvador Serrano (i) y Manuel de Reyes conversan en el Mercado de Correos. / nacho garcía / agm Los dos presidentes que ha tenido la Unión de Actores de la Región defienden la profesionalidad de un gremio muy activo NATALIA BENITO Sábado, 2 marzo 2019, 13:27

«Nada te asegura el trabajo, ni un Goya como el que acaba de conseguir Eva Llorach. A Roberto Álamo le llamaban para realizar personajes episódicos pero, tras ganarlo [en 2017], se deben pensar que estás a otro nivel y dejan de hacerlo», lamenta Salvador Serrano (Albacete, 1957), actor, fundador y primer presidente de la Unión de Actores de la Región de Murcia (UARM).

En una profesión tan complicada y poco regulada como la del actor, y con la crisis económica añadiendo más trabas, en 2011 varios actores de la Región decidieron ir más allá y seguir el camino del resto de Comunidades Autónomas, fundando la Unión de Actores. «En esos momentos, Murcia y Extremadura eran las dos únicas regiones que no contaban todavía con esta asociación. Sin embargo, ahora algunas han desaparecido», recuerda Salvador Serrano, que se puso al frente de un nuevo proyecto con 28 miembros y que actualmente cuenta con 140 socios. Lejos de estancarse, cada año son más.

La entidad, que desde 2018 preside Manuel de Reyes (Águilas, 1977), pretende, entre otros objetivos, dar visibilidad a los actores regionales, que cuentan con menos posibilidades al no residir en Madrid o Barcelona, principales ciudades de producción audiovisual y teatral. Para ello se organizan cursos impartidos por los principales directores de casting que se mueven en la industria, gracias a los cuales «se ha pasado de que fuesen 10 o 12 los actores que trabajaban en las producciones nacionales, principalmente los que ya vivían en Madrid, a unos 30 o 40. Estamos creando la marca Murcia y poniendo a la Región en el mapa. Ahora, decir que vienes de Murcia en cualquier producción es una garantía», afirma Salvador Serrano. Estos cursos, asegura Manuel de Reyes, «cuestan un cuarto de lo que ofrecen en Madrid» y están dirigidos a los socios, que son «exclusivamente» actores profesionales. «Se busca solvencia y a gente resolutiva», asevera el albaceteño. «Nos aseguramos de que si un director se lleva a alguien de la Unión de Actores, se lleve a un profesional a su equipo», añade su presidente. Además, la asociación cuenta con una bolsa de empleo en la que se especifican las habilidades concretas de cada socio, como montar a caballo o hablar idiomas.

Por otra parte, la UARM tiene una vocación de carácter sindical y busca defender los derechos laborales de sus miembros. Para ello, los socios, que pagan una cuota de 15 euros por trimestre, disponen de los servicios de la abogada especializada Sara Mora, «probablemente la profesional española que más sepa sobre el Régimen Especial de Artistas», explica Manuel de Reyes. Mora también trabaja como asesora en la Federación Nacional ConArte, luchando por la aprobación de un Estatuto del Artista digno, y está a disposición de los actores para cualquier consulta a nivel laboral o civil.

«Ahora mismo -comenta Salvador Serrano- se está haciendo un seguimiento para que, por lo menos, se respete el Convenio Audiovisual a nivel nacional, ya que en el ámbito teatral no existe, solo lo tienen ciertas Comunidades. A nivel personal, en alguna ocasión he tenido que llamar a una producción para que revisara lo que estaba pagando». Manuel de Reyes admite que cuesta mucho denunciar las irregularidades: «El problema surge cuando hay personas que están pasando necesidad y tienen que aceptar las condiciones que les vengan. ¿Cómo te vas a enfrentar a eso y a dejar a un compañero sin trabajo?». «Es cierto, -afirma Serrano- pero cuando un actor elige trabajar por debajo de lo establecido en el convenio esta tirando por los suelos toda nuestra labor».

Ambos profesionales coinciden en que la lucha merece la pena. El problema del actor, para Manuel de Reyes, «es que se está presentando constantemente a exámenes en los que solo hay un aprobado. Es muy duro». Y después, «vienen una serie de años en los que tienes que vivir de lo que hayas ganado y ahorrado, eso es peor».

¿Es necesario un plan B?

Salvador Serrano ha enfocado su trayectoria hacia el mundo audiovisual y en su amplio y variado currículo figuran apariciones episódicas en ficciones nacionales como 'La que se avecina' o 'Amar es para siempre'. No obstante, tiene un plan B laboral, «es obligatorio tenerlo», y compagina sus proyectos con su trabajo de enfermero de urgencias en el 061. «Este puesto me da tranquilidad. Yo he tenido que dejar dinero a actores que han realizado papeles conocidos para pagar la luz porque ese mes si no se la cortaban». Por su parte, Manuel de Reyes vive del teatro, «aunque no de la interpretación, porque en Murcia no hay trabajo para ello» y ve complicado compatibilizarlo con una segunda profesión. El aguileño trabaja con varias compañías como Alquibla o Trama Teatro, imparte clases y colabora con varios grupos de teatro amateur. Además, continúa velando por los intereses de los artistas murcianos, al frente de la Unión de Actores, que camina con paso firme.