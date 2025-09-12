Cartagena Negra llega a su recta final recordando las grandes sagas literarias de misterio Finalmente, la escritora Elia Barceló no estará en la mesa redonda de hoy, un día que acabará con el concurso de microrrelatos en vivo; las jornadas se despedirán mañana con la entrega del Premio de Novela

Las XI Jornadas de literatura negra, policiaca y de misterio Cartagena Negra llegan a su recta final. Por delante, entre otras actividades, una sesión dedicada al papel de las grande sagas de literatura policiaca y de misterio. El salón de actos del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy será el escenario, a las 19.30 horas, de la mesa redonda 'Sagas que dejan huella', en la que dos autores compartirán su visión sobre estas series literarias que han marcado a espectadores y generaciones. La iniciativa contará con Félix García Hernán, autor de 'Tiempos de barro'; y Empar Fernández, autora de 'El Instante en que se encienden las farolas'. La escritora Elia Barceló, programada para esta cita, no podrá asistir finalmente. La actividad está coordinada por Jesús Boluda del Toro.

Asimismo, los integrantes de los clubes de lectura de la Red de Bibliotecas Municipal tendrán la oportunidad de charlar, a las 17.00 horas, con José Ramón Gómez Cabezas sobre su obra 'La verdad es un vaso vacío'. El concurso de cortometrajes programa a las 18.00 horas la última proyección de sus finalistas, la cinta 'Volar', de Maxi Campos. Después, a las 18.30 horas, el salón de actos del Centro Cultural recibirá al escritor de Almansa afincado en Murcia Pedro Martí, quien presentará su nueva obra titulada 'La mala hija'.

Además, otra de las grandes citas del viernes será el concurso de microrrelatos en vivo, titulado 'Deje aquí su sombrero', que se realizará a las 22.00 horas en Míster Witt Café. Un certamen abierto que no requiere inscripción previa. Media hora antes se presentará el fanzine 'Noirgena' en un acto que contará con Eduardo Gómez y Julio Nieto.

Últimos galardones

El sábado, último día de las jornadas, comenzará a las 12.30 con la presentación del libro 'Corazón en silencio', de Julio César Cano en Café Lab. El acto estará presentado por Kiko Prian.

A las 17.00 horas en El Luzzy se llevará a cabo una presentación cruzada, dando a conocer los libros 'Asesinato en la casa rosa', de Arantza Portabales y 'Pudimos ser héroes', de Graziella Moreno. Una hora más tarde se procederá a la entrega del premio del Concurso de Cortometrajes y se proyectará el ganador. El acto estará conducido por Cristóbal Terrer.

Más tarde, a las 18.30 horas, se procederá a la entrega y presentación del II Premio de Novela Philip Marlowe, que ha ido a parar a 'Hotel California', de Salva Alemany, en un acto conducido por Antonio Parra Sanz, quien se encargará también de coordinar la última mesa redonda de las jornadas. Comenzará a las 19.30 horas y estará protagonizada por Paco Gómez Escribano, Benito Olmo y Carlos Bassas. Por último, a las 21.00 horas se clausurará la programación con la entrega del IX Premio de Novela Cartagena Negra.

