Carmen Garrido: «Quien conoce sus talentos enfrenta más seguro el fracaso»

Carmen Garrido (Valencia, 1970) se presenta en sus conferencias como 'fracasóloga', una psicóloga que se reinventó de los baches profesionales, lo que la llevó ... a crear en 2015, junto a un grupo de profesionales de la Universidad de Murcia, el taller 'Gestión del fracaso', una actividad formativa pionera en España que dirigen el doctor en Empresa y Antropología Pedro Juan Martín y el de Psicología de la UMU Rafael Rabadán. Este año el curso, que comenzó el lunes y concluirá el 18 del mismo mes, incluye charlas-taller para «conocer y desarrollar capacidades para afrontar situaciones de fracaso personal y profesional». Carmen Garrido trabaja desde 2018 con la Oficina de Emprendimiento UMUemprende para aportar las herramientas necesarias a los jóvenes en su camino profesional: «Hay muchos cursos de 'vamos a ser millonarios a los 30', 'cómo tener éxito'... pero no había formaciones sobre cómo gestionar emocionalmente el miedo al error o al fracaso», cuenta después de una reunión de trabajo. El próximo jueves 17, ofrecerá la charla taller 'El poder del «todavía no»: miedos y creencias inhibidoras frente a tus talentos y fuerza interior'.

–¿Cuál es el poder del 'todavía no'?

Cuando una persona se enfrenta a una situación que no sabe solucionar, si enseña a su mente a decir 'no sé hacer esto aún', el cerebro se activa para buscar soluciones. Una persona que se conoce a sí misma y conoce sus potencialidades y talentos y se centra en ellos, tiene más posibilidades de sacar mejor rendimiento y enfrentar el fracaso con más seguridad.

SUPERACIÓN «La mentalidad de crecimiento la tienen los que saben que deben trabajar en sus habilidades»

–¿Cómo reaccionamos las personas ante el fracaso?

–Yo me baso en las investigaciones de la psicóloga Carol Dweck, de la Universidad de Standford. Por un lado, tenemos la mentalidad fija: uno tiene la habilidad o no para afrontar algo y el fracaso es que ese algo no salga bien. Y luego está la mentalidad incremental o de crecimiento, que ella la identifica en aquellas personas que perciben sus habilidades como algo sobre lo que hay que trabajar. El error y el fracaso son un proceso de aprendizaje: aunque ahora mismo puede que no tenga las habilidades, ¿por qué no si las aprende en un futuro? Este es mi referente. Además, la perspectiva desde la que se afronta el fracaso y el error es cultural.

–¿Cuál sería alguno de esos factores culturales?

–En la mentalidad de crecimiento americana, cuando se tiene un fracaso después de emprender, no se ve tan mal. En los currículum, los fracasos muestran que el candidato tiene experiencia e incluso hay universidades en Estados Unidos que valoraban los fracasos por el aprendizaje que se pudiera haber obtenido. En España esto no es así. Ya es más conocida la ley 'de la segunda oportunidad' [Ley 25/2015, de 28 de julio] pero, hasta hace poco, si fracasabas en un proyecto de emprendimiento, lo normal es que la familia o los amigos aconsejen buscar una oposición. En los estudios sobre la perspectiva de futuro de los estudiantes universitarios, la de emprendimiento es más baja. Todo eso tiene que ver con cómo penalizamos el fracaso.

–Ha orientado su labor hacia los jóvenes, ¿de qué manera pueden sobreponerse a sus fracasos?

–Hay una labor de familia y de centro. En casa hay que valorar el esfuerzo de intentarlo, incluso que se hable de esos fracasos y cómo se deben enfrentar. He trabajado este año con estudiantes de la PAU, que tienen casi dos cursos en los que empiezan a transmitirles que se juegan su futuro, que si no pasan lo van a tener muy difícil... Y el miedo puede paralizar. Entonces, hay que tener cuidado en cómo se transmite. Es cierto que es un momento clave en la vida, pero también hay más posibilidades.