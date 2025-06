Carmen Cantabella: «Detesto la violencia gratuita, no la quiero ni la consumo»

Vitalista, honesta y siempre poética, la artista plástica está inmersa en la creación de las obras que ilustrarán una nueva edición de 'La impaciencia del ... corazón', de Stefan Zweig, y formará parte de una muestra colectiva sobre parques naturales de la Región, organizada por Martín Páez Burruezo, para la que ha plasmado el Cabezo de la Fuente visto desde Playa Larga, en Calblanque.

«Me dedicó su poemario más maduro. Lo he leído innumerables veces y lo he regalado mucho también. Otra obra imprescindible para mí es 'El extranjero', de Albert Camus, porque muestra que cualquiera puede hacer un alarde de violencia inesperada. Yo encuentro mi redención ahí, porque me sorprendo a veces con brotes violentos. Aunque Camus no se reconocía en el existencialismo, yo sí lo incluiría en esta corriente».

«Estaba obsesionada con esta película. Fui tres veces seguidas al cine a verla, porque quería ordenar las escenas en mi cabeza. Me pilló en la adolescencia y supuso un 'shock' muy grande para mí. En esa época iba todas las semanas al menos dos veces al cine. Otra película que que siempre veo, esté por donde esté en la tele, es 'Dirty Dancing'. La banda sonora es brutal. Además de Patrick Swayze me encantan los valores que representa, la lealtad y esa forma de ver el cambio y el futuro sin miedo».

«Van Morrison es mi cantante favorito, y este tema, con esos primeros acordes, me ha servido tanto para lo bueno como para lo malo. Musicalmente es redondo. Otra canción que no me falta es 'Crying', de Roy Orbison, en este caso para despacharse a gusto. Creo que Orbison ha sido el mejor cantante de la historia. Últimamente oigo mucho 'Hey Tonight', de Will Hoge, artista que he descubierto gracias a Spotify. He ido a dos conciertos suyos y tiene un directo sensacional. Conecta muy bien con el público y creo que es muy buen músico… una versión 'low cost', aunque no quiera expresarlo así exactamente, de Bruce Sprinsgsteen».

4 Rincón (Cartagena/San Javier) | Cordón litoral La Manga del Mar Menor

«La Manga es un destino internacional, donde disfrutas muchísimo los amaneceres y los atardeceres. Allí vive mi madre todo el año, e ir a casa de la madre no se explica con palabras. Recomiendo ir incluso más en temporada baja, porque a partir de estos días la entrada de La Manga hay que evitarla. El verano pasado estuve en Milán y visité el Lago di Como. He viajado y visto otros lugares y, en cuanto a colores o luz, ninguno tiene comparación con La Manga».

5 Red social @carmen_cantabella | 1.800 seguidores | Uso profesional Instagram

«Al principio estaba un poco con todas las redes sociales, con X, Facebook e Instagram, pero me he dado cuenta de que Instagram es la que mejor se adapta a los artistas plásticos. Para los profesionales es idónea. Últimamente no le dedico demasiado tiempo, porque me he enamorado. Me obligo un poco a subir y compartir cosas, pero lo cierto es que la cabeza va en otro sentido. Hay vida después de la vida y, para mí, amar y ser amado es lo más importante, como se dice en 'Moulin Rouge».

6 Tapa Restaurante Horizonte, La Ñora (Murcia) Pulpo al horno

«Nada como una tapa de pulpo en trozos grandes, blandito, para tomar con una cervecita en el restaurante Horizonte, en La Ñora. No tienen por la noche, así que tienes que ir a tomarlo al mediodía. Es como el Quitapesares, pero visto desde enfrente, porque está justo al otro lado del valle. Tiene una balconada preciosa y en verano se está muy fresquito. No quiero que se ponga de moda… pero tengo que recomendarlo».

7 Serie Kevin Sullivan | Canadian Broadcasting Corporation (1985) 'Ana de las Tejas Verdes'

«Esta serie es muy pictórica. Está en Netflix y me relaja ver esos paisajes y esos personajes cotidianos que pintaba Andrew Whyeth, uno de mis pintores favoritos. Además, la serie me recuerda que la infancia no está tan lejos y es nuestra patria. Es una de esas series que relajan, porque los problemas se resuelven capítulo a capítulo. Cada vez detesto más la violencia gratuita, no la quiero ni la consumo».