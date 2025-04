Vicente Martínez Gadea: «Galicia es el refugio perfecto para huir del calor veraniego»

Creador incansable, el arquitecto, pintor, escultor y diseñador gráfico, premio honorífico 2023 en los Alfonso X de la Cultura, es un apasionado de la música ... cubana, la estética de 'Metrópolis' y las propuestas culinarias de Joan Belda

1 Libro Wisława Szymborska | Visor Libros (2024) 'Poesía completa'

«Los libros favoritos van cambiando con el tiempo. Ahora me cae muy simpática Wisława Szymborska. No me extraña que le dieran el Premio Nobel. La obra que más he regalado puede que sea 'Las ciudades invisibles', de Italo Calvino, que, además de bueno, es corto. No me parece bien regalar un tocho y preguntar después si lo han leído y qué les ha parecido».

2 Álbum María Teresa Vera | Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem) 'Nuevos Medios (1992)'

«Hay canciones que valen tanto para los buenos momentos como para los malos. Son las mismas canciones para todos ellos. Disfruto con cualquiera de María Teresa Vera. Este disco es el primero suyo que conseguí en España, y lo compré en Madrid, en una tienda especializada en música latina. Me valen muchas de Bob Marley o de Roy Orbison. Y de más gente. La lista es larga».

3 Película Fritz Lang | UFA (1927) 'Metrópolis'

«Recomiendo ver 'Metrópolis' y en todas sus versiones: la original y la acortada, la coloreada y hasta la de Giorgio Moroder, con canciones de Freddie Mercury y Bonnie Tyler. La verdad es que esta película es especial para mí más por la forma visual que por el contenido».

4 Rincón Entre Lugo y Santiago de Compostela, Galicia Casa-estudio

«Nuestra casa en Galicia es el refugio perfecto para huir del calor veraniego. Cuando en Murcia hay 40 grados, allí tenemos 20. Es una casa antigua de piedra y madera que está entre Lugo y Santiago de Compostela, en una aldea pequeña. Fuera de España, sin dudarlo, mis rincones favoritos están en Italia: Venecia, Roma, Nápoles y tantos otros sitios maravillosos».

5 Red social @gadeavicentemartinez | Uso profesional. Más de mil seguidores Instagram

«Solo uso Instagram, en la que encuentro contenidos interesantísimos, y WhatsApp, que es ya una red social imprescindible para todos como el mejor medio para compartir convocatorias».

6 Tapa El Baret, Calle Maestro Salvador Ortiz (Murcia) Ostra Gillardeau con escabeche de Jerez y patata Maxime

«En vez de pensar qué quiero tomar, prefiero dejarme sorprender con las propuestas de Joan Belda, en El Baret, porque no falla. Y que elija también los vinos, claro. Me gusta mucho cómo prepara la ostra Guillardeau, con un ligero y delicioso escabeche de Jerez».

7 Series Blair Tindall | Amazon Studios (2014) 'Mozart in the Jungle'

«Solamente he visto dos series. Una es 'Mozart in the Jungle', con Gael García Bernal haciendo de Gustavo Dudamel. La vi entera, un capítulo detrás de otro, en un viaje de Madrid a Los Ángeles. La otra, y que me gustó muchísimo, fue 'Bellas Artes'. No sé si las películas del comisario Montalbano se cuentan entre las series. Si es así, ya he visto tres».