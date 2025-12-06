La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de la visita de la consejera de Cultura, Carmen Conesa, al ensayo del Ballet Español de Murcia-Compañía Carmen y Matilde Rubio. CARM

El Ballet Español de Murcia celebrará su 40 aniversario en el Auditorio Víctor Villegas

LA VERDAD

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:35

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes celebrará el domingo 14 en el Auditorio regional Víctor Villegas el 40 aniversario del Ballet Español de Murcia-Compañía Carmen y Matilde Rubio, que podrá sobre el escenario el espectáculo 'El arte de danzar en el tiempo. 40 años en escena'. La gala contará, además de con la propia compañía, con la actuación de los bailarines Débora Martínez, solista del Ballet Nacional de España; Carmen Coy y Jesús Perona de la Compañía Mutable; Pablo Egea, Sergio Bernal y Matías López, así como el guitarrista Carlos Piñana.

En total, un programa en dos partes en el que se podrán ver más de una decena de piezas clásicas del repertorio del Ballet Español de Murcia, otras nuevas y actuaciones de los bailarines invitados. Ya han comenzado los ensayos para la gala en el Víctor Villegas. La consejera de Cultura, Carmen Conesa, indicó ayer que «Carmen y Matilde Rubio están preparando un gran espectáculo con el que homenajear a todos los que han pasado por la compañía y al público que les ha apoyado, pero lo que tenemos que hacer el público es darle las gracias por su talento y trabajo que les ha permitido llevar a la Región de Murcia por todo el mundo».

Para el espectáculo del cuarenta aniversario, el elenco del Ballet Español de Murcia estará formado por los bailarines Ana Machuca, Mery Martínez, Santiago Herranz, Amor Cánovas, Cristina Martínez, Irene Honrubia, Isis Sangoquiza, Irene Ballester, Agustín Pagán, Naira González, Carla Alemán, Alejandro Vidal, Carmen Ruiz, Lucía Sarmiento, Abril Muñoz, María Hellín y Elena Camacho. Además, también se contará con excomponentes de la compañía como Ana Andújar, Arantxa Asensio, Belén Moreno, Carmen Duque, Elena Clara Palazón, Elena Lozano, Estefanía Menárguez, Ethel Egea, Eva Munuera, Isabel Abenza, José Luis, Juan Gallego, Laura Pérez, María José Martínez y Susana Imbernón.

De la música en directo se encargará Faustino Fernández a la guitarra, Ángel Valdegrama al piano, Juan Francisco Carrillo a la percusión y Alberto Funes al cante. Todo ello con dirección de Carmen Rubio y Matilde Rubio. Las entradas para el espectáculo 'El arte de danzar en el tiempo. 40 años en escena' ya están a la venta.

