El Auditorio Virginia Martínez acogerá del 20 al 26 de octubre la V Semana 'Molina es Cine'

El Ayuntamiento de Molina de Segura, a través de la Concejalía de Cultura, acogió este lunes la presentación de la V Semana Molina es Cine 2025 y la IV edición del Festival de Cortometrajes de Molina de Segura El Meteorito, que se celebrarán del 20 al 26 de octubre. Esta edición lleva por lema 'Simulacros y verdades: la construcción de la realidad en la era del relato' e incluye una programación diversa con ocho proyecciones cinematográficas, una mesa redonda con expertos en filosofía, neurociencia y arte, talleres especializados, y espectáculos diversos. Además, se estrenará el I Certamen Juvenil Calles de Cine, actividad de dinamización dirigida a jóvenes creadoress, y se presentará en público el corto 'El parto', realizado por el alumnado de la Escuela de Cine de Molina de Segura (ESCIMOSE), que gestiona la Asociación Última Toma, en colaboración con la Concejalía de Cultura. El acto inaugural de la Semana Molina es Cine 2025 correrá a cargo del espectáculo 'Sombras de cine', de Valeria Guglietti, y la clausura contará con un doble programa musical: por un lado, la Orquesta de Cuerda Hims Mola, con un concierto de bandas sonoras (sábado 25, a las 18.30 h.); y, por otro lado, la muestra infantil de música y coro a cargo del Coro de Voces Blancas Hims Mola y la Asociación Método Zaraiche (domingo 26, a las 11.00 horas).

La IV edición del Festival de Cortometrajes de Molina de Segura El Meteorito ha escogido seis finalistas: Còlera, de José Luis Lázaro; Adiós, de José Prats; La Mort, de Jesús Martínez Nota; Campolivar, de Alicia Moncholí; Ángulo muerto, de Cristian Beteta; y Miedo, de Victoriano Marín. Estas obras se proyectarán el viernes 24 de octubre en el Auditorio Virginia Martínez Fernández. El sábado 25 de octubre se celebrará la gala de entrega de premios, en la que se rendirá homenaje a la cineasta Eva Libertad. Tras el homenaje se proyectará el filme 'Sorda', en sesión especial con coloquio junto a la actriz Miriam Garlo y la productora Nuria Muñoz.