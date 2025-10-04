Arte, escena y música para disfrutar el sábado y el domingo en la Región de Murcia

Alberto Frutos Sábado, 4 de octubre 2025, 12:33

Arte

Museo de Bordados del Paso Blanco (MuBBla) / Lorca 'Felices: un siglo de bordado en el Paso Blanco'

Museo de Bordados del Paso Blanco (MuBBla)/Lorca.

Historia, tradición y cultura en esta muestra que refleja la evolución artística del Paso Blanco con obras de Antonio Felices López, Emilio Felices Barnes y Antonio Felices Iglesias.

Hasta el 9 de noviembre. Entrada libre.

Centro Párraga / Murcia 'Exuvia Miscelánea'

La artista madrileña Yolanda Tabanera ofrece en 'Exuvia Miscelánea' un valioso y fascinante viaje a través de su mirada, experiencia y camino recorrido durante los últimos años de su trayectoria. El imponente reflejo de un talento. El profundo eco creativo que deja todo proceso vital.

Hasta el 30 de octubre. Entrada libre.

Estudio Payne / Cartagena '¿Puedo jugar?'

Con motivo de su primer aniversario, el Estudio Payne inaugura este sábado una exposición efímera, es decir, que solamente se podrá visitar en la citada jornada, compuesta por obras de Noé Peiró y Javier Cruzado y relacionadas con el juego y su relación con la práctica artística.

Inauguración, sábado a las 20.00 horas. Entrada libre.

Museo Arqueológico / Murcia 'Susaña. Paisaje detenido'

El artista mazarronero Luis Marino muestra su percepción, tan crítica como profunda, sobre un enclave de su localidad donde se dan cita la delicadeza y el terror, la memoria y el olvido, lo emoción y lo simbólico.

Hasta el 12 de octubre. Entrada libre.

Museo del Teatro Romano / Cartagena 'Mediterráneas'

La arqueología y el mar Mediterráneo son los dos pilares sobre los que se sustenta esta exposición de joyas de autor en la que la artista Ester Blanco comparte su pasión por el mundo clásico, la orfebrería y la gemología.

Hasta el 13 de octubre. Entrada libre.

Escena

Murcia / 11.00 y 12.30 horas / 6 € 'Flores'

Creada, dirigida y protagonizada por Patricia Ruz, esta delicada y tierna pieza de danza que busca profundizar en el alma de las flores hipnotizará al público que acuda a cualquiera de los dos pases que se llevarán a cabo el próximo domingo en el Teatro Circo. Ojo: aforo reducido.

San Pedro del Pinatar / 19.00 horas / 12 €/ 15 € 'The Opera Locos'

El sábado, en el Teatro Geli Albaladejo de San Pedro del Pinatar, se desplegarán un buen número de emociones fuertes con 'The Opera Locos', obra ganadora del Premio MAX a mejor musical en el pasado año 2019. Estética circense y burlesque, carcajadas y canciones en un espectáculo total.

Murcia / 20.00 horas / 10 € / 12 €/ 15 € 'Julio César'

La Companhia do Chapitô presenta el sábado, en el Teatro Romea, su particular y personalísima versión de la trayectoria vital de Julio César. Una obra arriesgada, divertida, atrevida y profundamente libre. Impacto y risas. Combinación ganadora.

Conciertos

Sábado / Murcia Colectivo Panamera

El dúo compuesto por el zaragozano Nacho Taboada y el argentino Pepe Curoni se estrenan en Garaje Beat Club con un concierto en el que presentarán 'El recreo', un tercer álbum donde vuelve a reinar la fusión de estilos como la rumba, el calypso o el rock, entre otros.

A las 21.30 horas. Garaje Beat Club. 26 € / 30 €.

Sábado / Murcia Sandra Bautista

Apuesta segura con Sandra Bautista, una de las voces más especiales, inspiradas e inspiradoras de la actual escena de la canción de autor. De nuevo, la joven artista catalana se presenta en el Café de Alba para compartir los temas del espléndido 'Intuir el tigre', su útima obra.

A las 22.00 horas. Café de Alba. 8 €.

