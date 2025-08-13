El 31 de agosto acaba el plazo del concurso de relato Pedro Soler De ámbito nacional, otorga un primer premio cuya cuantía es de 1.200 euros y dos accésits de 100 euros cada uno, además de la publicación del relato ganador

Sigue abierto el plazo de recepción de originales para participar en la convocatoria del VII Concurso Relato Corto Periodista Pedro Soler, que convocan el Ayuntamiento de Abarán, la Fundación Cajamurcia y LA VERDAD. Este concurso, de ámbito nacional, otorga un primer premio cuya cuantía es de 1.200 euros y dos accésits de 100 euros cada uno. Además, el relato ganador será publicado en LA VERDAD, en su versión impresa y digital.

Las obras que se presenten a la convocatoria, abierta a los mayores de 16 años, deberán ser originales e inéditas y tendrán una extensión de entre 700 y 1.000 palabras. El plazo de admisión de los escritos acabará el 31 de agosto de 2025. El fallo del jurado se hará público en el mes de noviembre y el acto de entrega del premio se celebrará, en Abarán, antes de que acabe el año.

El jurado está compuesto por el cronista oficial de Abarán, José S. Carrasco, y por los periodistas Manuel Madrid, Encarna Yelo y María Soler, hija del homenajeado, actuando de secretaria la bibliotecaria de Abarán, Mari Carmen Gómez Carrión.

Este certamen de relato está centrado en el mundo del periodismo en honor a quien da nombre al certamen, el periodista Pedro Soler, nacido en Abarán y cronista oficial de Murcia, además de periodista de LA VERDAD durante varias décadas. La artista Katarzyna Rogowicz ha pintado la obra que ilustra el cartel, un cuadro realizado para la ocasión que lleva por título 'Vislumbré a un personaje que tocaba una flauta mágica junto a las norias del río Segura'. «Fue un paseo por la orilla del río Segura, mientras realizaba la ruta de las norias de Abarán, el que me inspiró para crear la imagen del cartel. Entre las cañas, vislumbré a un personaje que tocaba una flauta mágica. Éstas se movían al compás del soplo y el sonido del agua, creando un momento mágico». Las bases del concurso, uno de los pocos de temática periodística que se convocan en España, se pueden consultar en las webs del Ayuntamiento de Abarán (abaran.es) y de la Fundación Cajamurcia (fundacioncajamurcia.es).

