Aníbal e Himilce sellan su amor con un beso sobre el escenario.

Aníbal e Himilce sellan su amor con un beso sobre el escenario. Pablo Sánchez / AGM
Carthagineses y Romanos

Púnicos e íberos sellan su alianza de arras

La fastuosa boda entre Aníbal e Himilce trajo mucha pompa, pero también espectáculo de la mano de un grupo de patinadores acróbatas

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:30

La ciudad se vistió de nupcias. Enfundados en sus mejores galas, las 25 tropas de Cartago tomaron en la noche de este lunes el ... centro de Cartagena. La explanada del puerto acogía el bodorrio que más expectación y celebración aúna todos los años. Los novios no eran 'celebrities', ni 'influencers', ni estrellas del corazón, pero sí dos personajes de mucho nombre y renombre. Aníbal, ante el pueblo de Mastia y de Qart Hadast, selló públicamente su alianza de arras con los íberos. El joven general cartaginés, en un esperadísimo momento, acobó dando el 'sí, quiero' a la bella Himilce.

