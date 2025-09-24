Pasado y presente se fusionan en el Circo El espectáculo combinó gladiadores, acróbatas, danzas aéreas y malabares con juegos de luz y fuegos artificiales en la Cuesta del Batel

El pasado y el presente se encontraron este miércoles en el espectáculo que ofreció el Gran Circo Máximo en la Cuesta del Batel y que no dejó a nadie indiferente. Una noche que aunó historia, mitología y las artes escénicas más contemporáneas. El aire, el fuego, la tierra y el agua cobraron vida, con una puesta en escena que recreó la época del antiguo imperio romano y en la que participaron más de 400 festeros.

Danzas en el aire, gladiadores, peligrosos malabares y las más arriesgadas acrobacias se combinaron a la perfección con la música en directo, la pirotécnica y los fuegos artificiales, que contribuyeron a dar este toque épico al resultado final, del que disfrutaron en vivo más de 4.000 personas.

A los cuatro elementos, protagonistas indiscutibles de la noche, se unieron los dioses del Olimpo y con ellos llegaron también las criaturas mitológicas como arpías, nereidas, faunos y centauros que se encargaron de abrir la fiesta.

ACTOS PARA HOY Desfile infantil A las 11.00 horas salen de la plaza de Los Carros a la del Ayuntamiento.

Desembarco de la Armada Carthaginesa A las 19.15 en la terminal de cruceros Juan Sebastián Elcano.

Contratación de Mercenarios A las 20.15 en la explanada del puerto.

Salida de Aníbal hacia Roma Las tropas carthaginesas saldrán a las 20.15 horas desde la plaza del Ayuntamiento.

De la mano del aire, los bailarines aéreos mostraron sus dotes colgando desde una gran estructura a ritmo de tango y otras músicas contemporáneas, tras lo que le tocó al agua cobrar vida y todo el escenario se trasladó al fondo del mar, desde donde resonó el sonido de su canto.

De vuelta a la tierra, el vibrar de los timbales anunció que había llegado el momento de que e general Publio Cornelio Escipión inaugurase los juegos y las luchas de gladiadores, al más puro estilo de la antigua Roma. El último de los elementos en resurgir fue el fuego, con el que se hicieron malabares y acrobacias. Los festeros dieron por terminado el Circo con un gran baile.

Y es que este año, el Circo no sólo fue un homenaje a Roma y a Cartagena, sino también un espectáculo cargado de símbolos que reflejaron a la perfección la fusión entre la tradición histórica que se buscaba recrear y la creatividad contemporánea de la puesta en escena. Este acto, que según la propia organización tiene un coste total que llega a alcanzar los 60.000 euros, por lo que se suele hacer en años alternos aunque esa máxima no se ha tenido en cuenta en esta ocasión, ya que en la pasada edición también se hizo.

A pesar del abanico de posibilidades que ofrece realizar este acto en un lugar tan amplio como la Cuesta del Batel, la aspiración de los festeros continúa siendo la de volver a celebrarlo en el estadio Cartagonova, aunque son conscientes de que las posibilidades de que eso ocurra son escasas, dado el mantenimiento que requiere el césped.

La artesanía llega a las fiestas

Con hasta 109 puestos, el mercado artesanal de Carthagineses y Romanos llegó este miércoles al parque Vallejo Alberola, para animar el ambiente en el campamento festero, especialmente durante el día. Dada la gran demanda de artesanos que desean instalarse en Cartagena durante las fiestas, este año se ha ampliado el cupo de puestos en nueve más que en la pasada edición y, además de gastronomía y abalorios, ofrecen la posibilidad de ver en directo cómo se sopla el vídrio y se talla la madera.En cuanto al horario, hoy abrirá solamente por la tarde pero, a partir del viernes y durante todo el fin de semana, también se podrá visitar por las mañanas.

