Aníbal ofrece tributos a los mercenarios a cambio de apoyo.

Aníbal ofrece tributos a los mercenarios a cambio de apoyo. Pablo Sánchez / AGM

Las huestes de Aníbal parten rumbo a Roma

Las tropas carthaginesas cambiaron la ubicación del desembarco, debido a la inminente salida del barco de la Armada con destino a Gaza

Eva Cavas

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:06

El Consejo Carthaginés celebró este jueves sus últimos actos en solitario antes de la gran batalla que tendrá lugar esta tarde, y en la que ... sus guerreros se enfrentarán al temible Imperio Romano. Las tropas carthaginesas, con el general Aníbal Barca a la cabeza, partieron este jueves rumbo a Roma, atravesando los Pirineos y los Alpes, con la intención de coger desprevenidos a sus enemigos acérrimos por el norte y conquistar sus tierras, mientras que el grueso de las legiones de Escipión se dirigían a la península ibérica.

