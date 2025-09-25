Las huestes de Aníbal parten rumbo a Roma

El Consejo Carthaginés celebró este jueves sus últimos actos en solitario antes de la gran batalla que tendrá lugar esta tarde, y en la que ... sus guerreros se enfrentarán al temible Imperio Romano. Las tropas carthaginesas, con el general Aníbal Barca a la cabeza, partieron este jueves rumbo a Roma, atravesando los Pirineos y los Alpes, con la intención de coger desprevenidos a sus enemigos acérrimos por el norte y conquistar sus tierras, mientras que el grueso de las legiones de Escipión se dirigían a la península ibérica.

Antes de que los festeros adultos salieran en busca de gloria a Roma, la mañana estuvo reservada íntegramente a los niños, que protagonizaron el desfile infantil, recorriendo las calles del centro de la ciudad desde la plaza Alcolea hasta la del Ayuntamiento, celebraron su propia batalla en la explanada del puerto y sus juegos en el Paseo Alfonso XII.

Ampliar Las tropas carthaginesas se dirigen en barco al puerto para reunirse con su general. Pablo Sánchez/ AGM

La tarde comenzó con el esperado desembarco de las tropas carthaginesas que tuvo lugar en la Escala Real y que recrea el momento en el que las huestes de Aníbal llegan a Qart Hadast para reunirse con su general antes de iniciar el camino hacia Roma. Finalmente, los festeros no pudieron desembarcar en la terminal de cruceros Juan Sebastián Elcano, tal y como estaba previsto, debido al perímetro de seguridad establecido para la inminente salida con destino a Gaza del buque de la Armada 'Furor', para prestar soporte y protección a la 'flotilla de la libertad'.

Ampliar Los navegantes de Bomilcar a su llegada a tierra. Pablo Sánchez/ AGM

Poco después de efectuado el desembarco y en medio de los preparativos para iniciar la marcha hacia Roma, el general púnico ofreció un tributo de oro y plata a las tropas mercenarias, a cambio de convertirse en sus aliados en la guerra que está a punto de librar y contar con un ejército lo suficientemente numeroso como para derrotar al enemigo al que ha jurado odio eterno. El arrojo y la estrategia sorpresiva con la que el general carthaginés pretendía someter a todo un imperio terminó de convencer a los comandantes de las tropas mercenarias para unirse a la batalla.

Actos para este viernes Batalla marítima La bahía de Cartagena será el escenario de esta carrera a las 10.45 horas.

Desembarco romano Las legiones llegan a la explanada del puerto a las 17.00 horas.

Batalla por la conquista de Qart Hadast Desde las 18.30 horas en la Cuesta del Batel.

Proclamación de la Ley romana Será a las 20.45 frente al Palacio Consistorial.

Desfile de la victoria Las legiones romanas se dirigen al campamento a las 21.00 horas.

La marcha de la salida de Aníbal hacia Roma mostró, un año más, el poderío carthaginés con el recorrido de las tropas por las calles de la ciudad hasta el campamento festero, recreando la salida del general carthaginés hacia Roma algo que, según se cuenta, llevo a cabo con un ejército de aproximadamente cien mil hombres, que incluía la caballería y un número considerable de elefantes para transportar materiales y más tarde utilizarlos en la guerra.

Una vez en el campamento, llegó el turno de los romanos que representaron el Designio de los dioses, organizado por la Legión Extraordinarii, que recrea un oráculo para conocer el designio de la próxima batalla entre romanos y cartagineses. En este acto la diosa Bellona anticipó que los romanos vencerán hoy a los carthagineses.

Este viernes el día comenzará con la batalla marítima, en la que los dos oponentes se enfrentarán armados sólo con sus remos y que cada año cuenta con más seguidores. Ya por la tarde, tendrá lugar el Desembarco Romano y la Batalla por la Conquista de Qart Hadast, uno de los actos más apreciados por el público cartagenero.