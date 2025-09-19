El campamento de Tropas y Legiones de Carthagineses y Romanos será transformado en un espacio multiusos

Festeros y Ayuntamiento se han emplazado para comenzar tras estas fiestas los trabajos para redactar el proyecto de construcción del que será el futuro campamento ... de Tropas y Legiones. Así lo anunció la alcaldesa, Noelia Arroyo, durante el desayuno informativo previo a la llegada del Fuego Sagrado. Está previsto que los técnicos municipales se pongan manos a la obra sobre un encargo que, resaltó la regidora, será en todo momento consensuado con Carthagineses y Romanos. Los próximos presupuestos de 2026 contemplarán, en esta línea, la primera partida para la ejecución del proyecto.

Las agrupaciones festeras ya acordaron permanecer en el Parque Rambla, desechando por tanto el posible traslado a la zona de Mandarache. La voluntad del equipo de gobierno municipal es que ese espacio sea moderno y completamente accesible. Sobre la mesa está que albergue y concentre todas las actividades complementarias a los propios campamentos, como la feria y los conciertos, y todo ello, tratando de cumplir con la normativa de ruidos en aras de velar también por el derecho al descanso de los vecinos más próximos.

La alcaldesa, explicó a los medios de comunicación presentes que aprovechó su visita a la Feria de Albacete para tomar lecciones. Arroyo se mostró fascinada por el despliegue de los vecinos castellano-manchegos y asegura que tomará su recinto festivo y el que emplea Zaragoza para sus fiestas del Pilar como referentes a la hora confeccionar el que será el futuro campamento festero.

El recinto de la feria de Albacete, por ejemplo y según destacó la regidora, compagina multitud de actividades, entre ellos conciertos. En este sentido, expresó que, puesto que el Ayuntamiento está dispuesto a acometer obras, quiere que dicha inversión revierta en un recinto para eventos polivalente y útil también mientras Tropas y Legiones no estén haciendo uso del mismo. De hecho, la idea es la de garantizar una actividad lúdica regular orientada a los más jóvenes, quienes acusan una gran falta de espacios por los que salir en el centro. Asimismo, una nueva ordenanza habilitará que el recinto pueda contar con un patrocinador que abarate a las arcas municipales todo el despliegue festivo.

Sin plazos

Sobre los plazos, la alcaldesa no quiso aventurarse a ponerlos subrayando que será después de las fiestas cuando se empiecen a dar pasos firmes. Con todo, no es seguro que las obras puedan llegar terminadas a septiembre del año que viene, pues previamente hay que redactar un proyecto, que este aúne el máximo consenso y después licitar los trabajos.

El actual campamento adolece de muchas deficiencias que han hecho de su renovación una reivindicación histórica de los festeros. Por ejemplo, existen muchos problemas de accesibilidad justo en un momento en el que Tropas y Legiones han empezado a tomarse muy en serio que las fiestas sean lo más inclusivas posibles y no dejen a nadie atrás.

En este sentido, se han establecido horarios y tramos de desfile sin ruido para personas con trastornos del espectro autista. También se han puesto códigos Navilens en las entradas de los campamentos mediante los cuales explicar la historia de cada una de los grupos que conforman las fiestas.

Este año, además, el campamento refuerza su seguridad con luminarias LED y cámaras guiadas por inteligencia artificial que registrarán a todas las personas cuando entran y salen, y el recorrido interno que siguen dentro del recinto, el cual acoge en los momentos más álgidos de las fiestas a unas 100.000 personas de forma simultánea.

A estos recursos se sumarán los drones de la Policía Local como elementos disuasorios para todos aquellos que busquen las multitudes para cometer fechorías. En total, se contará con un dispositivo de más de un centenar de efectivos diarios, entre agentes, Bomberos y Protección Civil, reforzado este año con un Punto Azul para menores, un Punto Violeta contra las agresiones sexuales.

Refuerzos en el transporte urbano y la jardinería

Entre el 19 y el 28 de septiembre el bus urbano será gratuito para quienes acudan vestidos de festeros, y también para todos los usuarios el 22 de septiembre, Día Mundial Sin Coches, y el 26 de septiembre, festivo local. Además, se han ampliado frecuencias y se han reforzado los servicios nocturnos especiales desde la Alameda de San Antón. La ciudad también lucirá un aspecto renovado con un jardín romano en Héroes de Cavite, una gran catapulta floral en la Plaza de España y la plantación de 13.000 flores y plantas en distintos jardines.

Las fiestas comienzan hoy con el pregón de la arqueóloga Elena Ruiz

Ampliar Acto de presentación de las novedades de las fiestas. Antonio Gil /AGM

Según datos de la Federación de Tropas y Legiones, se estima que las fiestas dejarán durante esta próxima semana un impacto económico cercano a los 14 millones de euros. La inversión municipal en la fiesta es muy similar a la del año pasado cuando la cifra ascendió a los 800.000 euros. Un desembolso dentro del cual entra el convenio del Ayuntamiento con la Federación (por valor 204.000 euros) y el refuerzo y horas extra del personal municipal y de las principales contratas como la de limpieza.

Durante estos meses, tanto cartagineses como romanos realizan un importante esfuerzo. Según detalló el presidente de la Federación, Eduardo Conesa, cada grupo gasta entre 20.000 y 25.000 euros en el montaje de sus campamentos. A eso hay que sumar la organización de los diferentes espectáculos, siendo el más caro por su despliegue de recursos el circo romano, cuyo coste alcanza hasta los 60.000 euros.

Entre las principales novedades está el desarrollo de esta primera jornada, que tendrá como acto principal el pregón inaugural, a cargo de la arqueóloga Elena Ruiz Valderas, directora del Museo del Teatro Romano. El acto empezará a las 21.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento. Previamente será el encendido del fuego en el Molinete, con su nueva iluminación monumental. Y tras estos actos inaugurales tendrá lugar la apertura del campamento de Tropas y Legiones.

Otra de los elementos novedosos es que la Federación, dentro de su estrategia para potenciar su visibilidad en redes sociales, ha desarrollado una app específica para consultar horarios y lugares de los campamentos y los actos, los cuales serán por primera vez retransmitidos en directo.