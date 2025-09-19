La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Operarios de Lhicarsa concluían la limpieza del recinto festero en una imagen de este jueves. Antonio Gil /AGM

El campamento de Tropas y Legiones de Carthagineses y Romanos será transformado en un espacio multiusos

El Ayuntamiento incluirá en sus presupuestos una partida para ejecutar el proyecto en el Plan Rambla, que se hará de forma consensuada con Carthagineses y Romanos

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:25

Festeros y Ayuntamiento se han emplazado para comenzar tras estas fiestas los trabajos para redactar el proyecto de construcción del que será el futuro campamento ... de Tropas y Legiones. Así lo anunció la alcaldesa, Noelia Arroyo, durante el desayuno informativo previo a la llegada del Fuego Sagrado. Está previsto que los técnicos municipales se pongan manos a la obra sobre un encargo que, resaltó la regidora, será en todo momento consensuado con Carthagineses y Romanos. Los próximos presupuestos de 2026 contemplarán, en esta línea, la primera partida para la ejecución del proyecto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Subida salarial del 0,5% para más de 62.000 empleados públicos de la Región de Murcia: cuándo se aplicará
  2. 2 Vuelven las lluvias y las tormentas a la Región de Murcia este fin de semana
  3. 3 Prisión provisional y sin fianza para el acusado de matar a su mujer en El Algar
  4. 4 Los empresarios de la Región de Murcia claman contra el «sobrecoste adicional» que supondría la atención en catalán
  5. 5

    La moda por la actividad física pone en forma los bajos comerciales de Murcia
  6. 6

    Segunda condena por el vertido de nitratos al Mar Menor desde desaladoras ilegales
  7. 7

    Una concejala de Calasparra presenta su dimisión, la segunda renuncia en el gobierno en menos de un mes
  8. 8

    La Comunidad da los primeros pasos para la nueva concesión de La 7 TV
  9. 9 Un terremoto de 3,5 grados se deja notar en Calasparra esta madrugada
  10. 10

    Alcaraz regresa al lugar donde inició su reinado como gran figura de la Laver Cup

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El campamento de Tropas y Legiones de Carthagineses y Romanos será transformado en un espacio multiusos

El campamento de Tropas y Legiones de Carthagineses y Romanos será transformado en un espacio multiusos