Ciencia de hoy pensando en mañana

La apuesta pasa por apoyar el desarrollo de proyectos de investigación que favorezcan la generación de nuevo conocimiento capaz de representar un avance significativo en las distintas áreas científicas y técnicas, y consolidar la actividad de los grupos de investigación, así como proporcionar respuesta a retos socio-económicos de los ciudadanos y potenciar la competitividad de las universidades y centros de investigación de la Región de Murcia. Por ello, la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, a través de la Fundación Séneca-Agencia Regional de Ciencia y Tecnología, ha resuelto recientemente su convocatoria de ayudas al desarrollo de proyectos de investigación científica y técnica por grupos competitivos.

Un total de 80 nuevos proyectos de investigación han resultado seleccionados para los próximos tres años, implicando a 660 investigadores. Las ayudas han supuesto una inversión de más de 4,2 millones de euros, y los proyectos han recibido, como media, el 86% de lo solicitado, con el fin de hacerlos realmente viables. Se recogen en este artículo algunas de las iniciativas seleccionadas, que muestran la variedad de temáticas y centros de investigación que forman parte de esta acción.

Adolfo Bastida

-¿Cuál es el objetivo principal del proyecto?

-Las proteínas son, junto con los ácidos nucléicos, las moléculas fundamentales de la vida. Están constituidas fundamentalmente por largas cadenas de aminoácidos unidos entre sí mediante enlaces peptídicos. Dependiendo de cuál sea la composición concreta de cada proteína, su función biológica puede ser estructural, contráctil, enzimática, inmunológica... La secuencia exacta de aminoácidos que constituyen cada proteína está almacenada en el código genético de todo ser vivo. Pero su actividad biológica no solo depende de dicha secuencia, sino que la proteína necesita adoptar una forma espacial concreta mediante un proceso que denominamos plegamiento. Con este proyecto esperamos ampliar el camino hacia la comprensión total del proceso de plegamiento.

-¿Por qué investigar sobre esto?

-El plegamiento de péptidos y proteínas es uno de los principales problemas científicos de nuestro tiempo, pues no sabemos cómo las proteínas son capaces de adoptar de entre miles de millones de formas distintas la única que las hace activas.

Grupo: Láseres, Espectroscopía Molecular y Química Cuántica, Universidad de Murcia Proyecto: 'Estudio teórico de los mecanismos energéticos de auto-plegamiento de hélices alfa en polipéptidos'

Clara Calvo

-¿Cuál es el objetivo principal del proyecto?

-Siguiendo la estela de uno de sus principales biógrafos del siglo pasado, Samuel Schoenbaum, que estableció diferencias entre la vida documentada, la vida anecdótica y las otras vidas de Shakespeare en épocas posteriores a la suya, nos proponemos poner a disposición del lector español una biografía de Shakespeare escrita en español y no traducida, que identifique las diferencias culturales entre la Inglaterra de Shakespeare y la sociedad española actual, específicamente en lo que respecta a rasgos culturales, religiosos, políticos y literarios, que faciliten el acercamiento a la obra de Shakespeare a través de su biografía.

-¿Por qué investigar sobre esto?

-La mayoría de las biografías del escritor inglés disponibles en español se tradujeron hace algunos años y no recogen los avances y nuevos descubrimientos que se han producido. Se trata, en la mayoría de los casos, de traducciones escritas para un público ya familiarizado con la cultura, la religión y la historia de las islas británicas, y con la propia obra del escritor. En la actualidad, por tanto, no existe una biografía que explique a un público lector de lengua española el marco histórico y las peculiaridades religiosas y culturales de la época del dramaturgo inglés.

Grupo: Shakespeare y la literatura isabelina de la Universidad de Murcia Proyecto: 'Shakespeare: una vida literaria'

Sergio Amat

-¿Cuál es el objetivo principal del proyecto?

-La elaboración, estudio e implementación de nuevos métodos numéricos para la resolución de diversos problemas de carácter práctico relacionados con el procesado de imágenes, generación de curvas y modelos físicos.

-¿Por qué investigar sobre esto?

-Para entender la realidad mediante matemáticas se utilizan modelos. La solución de estos modelos no puede hallarse de forma exacta en general. Es por ello que es importante la existencia de métodos matemáticos que permitan la aproximación de estas soluciones. La mayoría de los métodos requieren que las soluciones no varíen de forma brusca. El problema aparece cuando lo hacen. Ejemplos podemos encontrar en el procesado de imágenes, ya que estas presentan ejes (cambio de un color a otro), en la generación de curvas partiendo de no demasiados puntos (como los usados en compañías como Pixar), o en dinámica de fluidos (donde las soluciones presentan choques). Nuestro objetivo es proponer mejores métodos numéricos que los existentes para este tipo de aplicaciones.

Grupo: Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico de la Universidad Politécnica de Cartagena Proyecto: 'Aproximaciones adaptadas a la presencia de discontinuidades: procesado de imágenes, generación de curvas y modelos físicos'

Alfredo Minguela

-¿Cuál es el objetivo principal del proyecto?

-Estudiar en una serie prospectiva amplia de pacientes con cáncer de vejiga de alto grado la capacidad pronóstica y la utilidad en el manejo terapéutico de biomarcadores relacionados con la actividad anti-tumoral de células NK, determinados en sangre periférica.

-¿Por qué investigar sobre esto?

-Actualmente, en la personalización de la terapia del cáncer las características del sistema inmunitario del huésped no se tienen en cuenta. Hemos contrastado que en pacientes con tumores, de características histopatológicas similares, la evolución clínica puede ser muy dispar, con pacientes de supervivencias de menos de dos años y otros con supervivencias que superan los diez. Resultados recientes, sometidos a publicación que esperemos sean aceptados en breve, demuestran que algunas de las características genéticas que definen el sistema inmunitario de cada persona, permiten identificar a los pacientes que tendrán supervivencias cortas y largas, y esto debería tenerse en cuenta en el pronóstico global de la enfermedad para personalizar la terapia al riesgo global. Estos resultados son los que trataremos de confirmar en una serie más amplia de pacientes en un estudio multicéntrico en el que participarán seis hospitales de nuestra Región.

Grupo: Inmunología e Inmunotolerancia en trasplantes y enfermedades de base inmunológica del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria-IMIB Proyecto: 'Immunoscore en cáncer de vejiga: valor pronóstico del análisis de células NK en sangre periférica'

Carolina Boix

-¿Cuál es el objetivo principal del proyecto?

-Evaluar el potencial de las áreas sedimentarias fluviales como sumideros de CO2 atmosférico y definir sus implicaciones como servicio ecosistémico (secuestro de carbono) en la gestión sedimentaria, como herramienta para la mitigación del cambio climático.

-¿Por qué investigar sobre esto?

-En los últimos años hemos obtenido resultados sobre cómo los suelos en la Región de Murcia son capaces de 'secuestrar' carbono; esto es, incorporar parte del carbono atmosférico a la vegetación y al suelo, reduciendo el CO2 en la atmósfera, causante, entre otros gases, del calentamiento global. Algo que, además de favorecer la fertilidad de los suelos, prevenir la erosión y mejorar la retención de agua, puede ser clave en la mitigación del cambio climático. Además de secuestrar carbono en los suelos, nosotros hemos encontrado muchas evidencias de la acumulación de carbono en los sedimentos transportados y depositados en ramblas. Este proyecto trata de analizar cómo los sedimentos transportados y depositados por los ríos y ramblas, incluso en las condiciones intermitentes y semiáridas de las ramblas murcianas, pueden acumular y estabilizar carbono orgánico, favoreciendo tanto la biodiversidad y la regulación hídrica, como la mitigación del cambio climático.

Grupo: Erosión y Conservación de Suelos y Agua del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, CEBAS-CSIC Proyecto: 'El potencial de depósitos sedimentarios como sumideros de carbono: factores y mecanismos que favorecen su preservación en cuencas de drenaje. Implicaciones para su gestión (DECADE)'

Mª Belén Andreu

-¿Cuál es el objetivo principal del proyecto?

-Establecer las bases éticas y jurídicas para conseguir una mejor gestión de los datos de salud que faciliten la transformación digital de la sanidad (reutilización de datos de salud, 'big data' e inteligencia artificial aplicada al ámbito sanitario, empoderamiento del paciente en el control de sus datos, aplicación de 'blockchain').

-¿Por qué investigar sobre esto?

-El proyecto entra de lleno en uno de los grandes retos en los que, actualmente, está inmersa la sanidad para conseguir su adaptación al mundo digital y responder de forma eficiente a las necesidades de los ciudadanos. El acceso y uso de los datos de salud constituye uno de los elementos clave para ello. No obstante, estos no están siendo explotados, o no lo están siendo a gran escala con fines de mejora del propio sistema y de la investigación. Ello se debe, entre otros, a carencias normativas y a la necesidad de adoptar un enfoque amplio que incluya los aspectos éticos y de afectación a los derechos fundamentales en general, desde la perspectiva del bioderecho.

Grupo: CEBES (Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y Salud) e IDerTec (Innovación, Derecho y Tecnología) de la Universidad de Murcia Proyecto: 'Datos de salud: claves ético-jurídicas para la transformación digital en el ámbito sanitario'

Antonio J. Fernández

-¿Cuál es el objetivo principal del proyecto?

-El objetivo principal del proyecto es sintetizar y caracterizar nuevos electrodos que catalicen la reducción del oxígeno del aire, y/o su evolución, para ser aplicados en baterías metal/aire.

-¿Por qué investigar sobre esto?

-Desde hace unas décadas, la expansión de nuevos dispositivos electrónicos portátiles de reducido tamaño, como móviles, tabletas y ordenadores portátiles, ha necesitado del desarrollo de nuevas baterías con alta capacidad de almacenamiento, un significativo incremento del número de ciclos de carga y descarga, un precio más económico y un menor peso. Entre los nuevos sistemas, se está investigando intensamente en baterías metal/aire en las que uno de los materiales activos que se van consumiendo durante la descarga de la batería es el aire, lo que disminuye enormemente el peso total de la batería. Los catalizadores más eficientes hasta la fecha son metales nobles como el platino y el rodio, que también son muy caros. Nosotros proponemos óxidos metálicos, mucho más económicos, que supondrán una mínima proporción del peso total del electrodo, que tendrá una base de carbono.

Grupo: Materiales Avanzados para la Producción y Almacenamiento de Energía de la Universidad Politécnica de Cartagena Proyecto: 'Síntesis de nuevos electrodos basados en tintas de nanoestructuras de carbono mediante impresión automatizada. Aplicación como electrodos catalizadores de la reducción y/o evolución de oxígeno en baterías metal/aire'

Diego Ángel Moreno

-¿Cuál es el objetivo principal del proyecto?

-Este proyecto persigue obtener nuevos productos enriquecidos en compuestos bioactivos y nutrientes de crucíferas, con actividad antiinflamatoria.

-¿Por qué investigar sobre esto?

-La bioestimulación mediante diferentes técnicas sostenibles y seguras (elicitación) puede enriquecer alimentos naturales como los brotes de crucíferas (de la familia del brócoli, coles, rábano, kale, mostazas, etc.). Evaluar la influencia de las condiciones de desarrollo con iluminación LED de brotes de variedades de crucíferas para bioestimular la formación de compuestos con potencial saludable, ofrece oportunidades para la generación de conocimiento científico y tecnológico y la transferencia a la industria en la elaboración y fabricación de nuevos alimentos con ingredientes estables, de alta calidad y funcionalidad. El proyecto tiene un marcado carácter innovador al incorporar la encapsulación de los extractos y poder incluirlos en nuevos alimentos y productos funcionales o/y nutracéuticos que pueden ser transferidos a las industrias correspondientes.

Grupo: Laboratoriode Fitoquímica y Alimentos Saludables, del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, CEBAS-CSIC Proyecto: 'Desarrollo de ingredientes alimentarios con efecto antiinflamatorio mediante elicitación con luces LED de brotes de crucíferas'

José María Carrillo y Antonio Vigueras-Rodríguez

-¿Cuál es el objetivo principal del proyecto?

-En las últimas décadas, los estudios hidrológicos se han actualizado teniendo en cuenta mayores series temporales de precipitaciones y caudales con el fin de analizar la seguridad de presas y embalses. Este hecho, junto con los nuevos estándares de seguridad, dan como resultado una capacidad hidráulica insuficiente de los órganos de desagüe de muchas presas (aliviaderos y desagües profundos). El proyecto analiza el uso de vertederos no convencionales tipo laberinto como medio para mejorar la respuesta hidráulica de presas preexistentes de forma que puedan desaguar caudales más altos que los utilizados para su dimensionamiento.

-¿Por qué investigar sobre esto?

-Debido a su forma poligonal, los vertederos tipo laberinto pueden proporcionar una capacidad de descarga más alta que la de los vertederos de pared recta para el mismo ancho y la carga sobre vertedero. Los resultados del proyecto ayudarán a avanzar en la caracterización de la capacidad de descarga y de las condiciones de aproximación en vertederos tipo laberinto de diferentes ángulos, así como en el análisis de la aireación y disipación de energía generada aguas abajo de la estructura. Con este fin, se plantea realizar un análisis mediante técnicas experimentales y numéricas.

Grupo: I+D+i en Ingeniería Hidráulica, Marítima y Medioambiental, Hidr@m de la Universidad Politécnica de Cartagena Proyecto: 'Análisis de la capacidad de descarga de vertederos tipo laberinto y de la disipación de energía aguas abajo de los mismos'

Francisco Artés Hernández

-¿Cuál es el objetivo principal del proyecto?

-Desarrollar nuevos germinados enriquecidos en compuestos bioactivos mediante técnicas ecosostenibles de producción y procesado, preservando su calidad y seguridad durante su vida útil refrigerada

-¿Por qué investigar sobre esto?

-El consumidor actual es cada vez más exigente, estando caracterizado por el interés en alimentos de calidad, saludables, seguros, a precios moderados y sin perjudicar el medio ambiente. Entre los alimentos que cumplen estas funciones han irrumpido en el mercado los brotes germinados de semillas de hortalizas. Las semillas son verdaderas reservas de vitaminas, minerales, proteínas, grasas, etc., que se convierten durante la germinación en nutrientes más simples y energía, los cuales son esenciales durante la germinación hasta que el órgano de la planta puede hacer la fotosíntesis para ser autosuficiente. De esta manera, los brotes son biofactorías de compuestos bioactivos con propiedades beneficiosas para la salud, conteniendo incluso un mayor contenido bioactivo que las propias semillas o las plantas adultas. Además, dichos compuestos se pueden incrementar durante la germinación o tras un procesado mínimo en fresco.

Grupo: Postrecolección y Refrigeración de la Universidad Politécnica de Cartagena Proyecto: 'Desarrollo y procesado mínimo en fresco de germinados de elevada saludabilidad mediante técnicas ecosostenibles. Evolución de la calidad y seguridad durante la vida útil'

José Calvo

-¿Cuál es el objetivo principal del proyecto?

-Avanzar en el conocimiento de las técnicas de control formal empleadas en la construcción en piedra de cantería en el período romano y la transmisión de estas técnicas desde el Mediterráneo oriental a Europa Occidental durante el período altomedieval.

-¿Por qué investigar sobre esto?

-La investigación en Historia de la Construcción nos permite conocer en profundidad y poner en valor el patrimonio arquitectónico y contribuir a su conservación informada y responsable. Dentro de este patrimonio, la construcción en piedra de cantería ocupa un lugar central, pues se trata de un material muy valorado y empleado en numerosas obras de gran relevancia. Frente a las posiciones defendidas por conocidos especialistas, que sitúan el origen de la construcción de piezas complejas en piedra de cantería en la Siria cristiana, en los siglos IV al VI, o el románico del sur de Francia, el proyecto se propone demostrar la relevancia de estas piezas complejas en el mundo romano, que había sido infravalorada por estudios anteriores.

Grupo: Historia de la Construcción de la Universidad Politécnica de Cartagena Proyecto: 'Geometría y construcción en piedra de cantería en el ámbito romano y altomedieval. Análisis de piezas singulares en el mundo mediterráneo'

Matilde Carrasco

-¿Cuál es el objetivo principal del proyecto?

-El análisis de la belleza y el resto de cualidades estéticas, atendiendo a su naturaleza experiencial, en especial perceptiva, y de su posible contribución a la comprensión y a la apreciación del mundo, y en particular de las obras de arte.

-¿Por qué investigar sobre esto?

-Queremos reflexionar sobre el conceptualismo que ha guiado el desarrollo del arte contemporáneo y que desprecia la apariencia sensible para definir y valorar las obras. Pensamos que esa apariencia es relevante y que, aunque la belleza ya no sea característica del arte, se continúan empleando términos como 'equilibrado', 'elegante', 'feo' o 'soso', que designan cualidades no solo formales, sino que apuntan al contenido descriptivo, representacional y expresivo de los objetos, y justifican, al menos en parte, cómo y por qué nos resultan valiosos, o no.

Creemos que la supuesta irrelevancia de lo estético en el arte se debe a una concepción estrecha que no contempla suficientemente la relación de la percepción con otras facultades que también concurren en la experiencia estética.

Se trata entonces de superar una idea radical e ingenua de la inmediatez que se le atribuye a la percepción estética, atendiendo a los aspectos imaginativos, cognitivos, afectivos, históricos y culturales que sin embargo la conforman y que por tanto determinan la riqueza y complejidad de su contenido.

Grupo: Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Murcia Proyecto: 'Más allá de lo bello: naturaleza y relevancia crítica de las cualidades estéticas'

María Victoria Selma

-¿Cuál es el objetivo principal del proyecto?

-Queremos contribuir a impulsar el desarrollo de complementos alimenticios con extracto de granada y urolitinas para mejorar la salud previniendo diversas enfermedades y que todos los individuos, productores o no de urolitinas, se vean beneficiados del consumo de alimentos vegetales.

-¿Por qué investigar sobre esto?

-Los elagitaninos de la granada (y otros alimentos como las fresas, las frambuesas y las nueces) son transformadas por la microbiota de nuestro intestino hasta unos compuestos llamados urolitinas. A las urolitinas se les han atribuido diversas actividades relacionadas con la prevención de enfermedades degenerativas como anticáncer, antiinflamatoria, antioxidante, etc. Sin embargo, en las personas, la capacidad de producir urolitinas es muy variable ya que no todos los individuos poseen las bacterias intestinales capaces de sintetizarlas. Hemos identificado las bacterias capaces de producir urolitinas en el intestino de personas sanas, conocemos su metabolismo y creemos que tenemos las herramientas necesarias para optimizar la producción de urolitinas a partir de subproductos de granada, así como de ácido elágico funcionalizado.

Grupo: Laboratorio de Alimentación y Salud del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, CEBAS-CSIC Proyecto: 'Modulación de la microbiota intestinal y producción biotecnológica de urolitinas bioactivas para universalizar los beneficios de la granada: nutrición personalizada para la prevención del riesgo cardiovascular'

Pilar Almela

-¿Cuál es su objetivo principal del proyecto?

-Estudiar las alteraciones neuroadaptativas implicadas en los procesos de memoria asociada a drogas tras la administración de morfina libre y encapsulada en nanopartículas.

-¿Por qué investigar sobre esto?

-La adicción a sustancias de abuso es una enfermedad crónica caracterizada por múltiples recaídas en el consumo de la droga. Nuestra hipótesis postula que la encapsulación de morfina en nanopartículas podría modificar el procesamiento de la memoria negativa asociada al síndrome de abstinencia a morfina. Presentamos un estudio muy novedoso en que trataremos de establecer una relación entre la forma de administración de morfina y los cambios neuroadaptativos inducidos por esta droga.

El establecimiento de nuevas estrategias de prevención y tratamiento resulta de vital importancia en el campo de las adicciones, ya que facilitaría a los pacientes adictos a opiáceos el paso de la adicción a una vida normal, socialmente integrada y productiva.

Grupo: Farmacología Celular y Molecular de la Universidad de Murcia Proyecto: 'Cambios neuroadaptativos durante la dependencia de opiáceos. Diseño de nuevas formulaciones para la administración de morfina'

Marina Aboal

-¿Cuál es el objetivo principal del proyecto?

-Conocer el potencial de producción de compuestos de valor añadido (farmacia, nutrición, acuicultura, cosmética…) de las comunidades de diatomeas del Mar Menor.

-¿Por qué investigar sobre esto?

-El Mar Menor es una de las mayores lagunas litorales del Mediterráneo y está sometida a importantes presiones ambientales; sin embargo, se ha profundizado poco en el estudio de las comunidades de algas que la habitan. Los principales integrantes de esas comunidades son las diatomeas. Una de sus características es su capacidad para acumular grandes concentraciones de grasas. Nos pareció interesante caracterizar en detalle la composición química de estos organismos con vistas a obtener compuestos de alto valor añadido y que puedan ser utilizados en nutrición, farmacia, acuicultura o cosmética. Las diatomeas necesitan para desarrollarse altas concentraciones de nutrientes que retiran del agua, de modo que de su aislamiento y aclimatación en cultivo se pueden obtener beneficios.