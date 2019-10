El Primavera Sound, a poco más de una hora de Murcia Concierto del festival Fuzzville!!! en el resort Magic Robin Hood, donde tendrá lugar el Primavera Weekender. / Íñigo de Amescua El festival barcelonés celebra el 8 y 9 de noviembre una edición especial para solo 1.000 personas en Benidorm, bautizada como Primavera Weekender, con grupos como Primal Scream, Cigarettes After Sex, Idles y Belle & Sebastian y representantes de la Región como Poolshake y Yana Zafiro MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ Jueves, 10 octubre 2019, 18:48

El verano ya es historia, pero no así los festivales. Aunque lo normal es que la actividad musical se concentre ya definitivamente en las salas, el buen tiempo del Sureste en otoño –si es que existe esa estación– hace que todavía se puedan celebrar grandes conciertos y eventos al aire libre. Uno de ellos es el Welcome, la bienvenida universitaria, que reunirá el 25 de octubre en la Plaza de Toros de Murcia a grupos como Second, La M.O.D.A. y Suede, un cartel digno de un buen día en el Warm Up. Pero el festival que nos interesa presentar es el Primavera Weekender, una versión gurmé del Primavera Sound, con su ya característica disparidad de estilos y sonidos, que se celebrará los días 8 y 9 de noviembre en el resort Magic Robin Hood en El Albir, entre las localidades de Benidorm y Alfaz del Pi, es decir, a 130 kilómetros o a una hora y 20 minutos en coche del centro de Murcia –por tomar una referencia–.

El evento forma parte de las celebraciones del vigésimo aniversario del festival barcelonés, que también incluye una edición especial en Los Ángeles en septiembre de 2020, y cuenta con el atractivo añadido de que el aforo es de tan solo 1.000 personas, por las 220.000 personas que pasaron este año por el Parc del Fòrum, o lo que es lo mismo, ver a los grupos a menos de cinco metros.

Y el cartel ofrece nombres más que interesantes, con algunos habituales de su 'hermano mayor', para disfrutar de la experiencia musical sin tener que viajar a Barcelona y sus casi siete horas en tren o más de cinco en coche (y sus peajes). Así, destacan Primal Scream, Cigarettes After Sex, Idles, Belle & Sebastian, Mura Masa, Sleaford Mods, Whitney, Weyes Blood, John Talabot, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Cupido y Carolina Durante. En total, 37 artistas entre los que no faltará la clásica representación murciana en los festivales, a cargo en esta ocasión de la banda Poolshake, que recientemente lanzó un EP, 'Some things last forever', con su característico dream pop, y de Yana Zafiro (nacida en Ucrania, pero que vive en Beniel), de corte más 'underground' y un estilo que ella misma describe como lo-fi bedroom pop. En definitiva, una propuesta más que variada y, al igual que en el Primavera Sound, con el aliciente de ponerle cara a la letra pequeña del cartel, por si se convierte en mayúscula de aquí a unos años, como ha sucedido con Rosalía.

El lugar elegido es el resort Magic Robin Hood, donde también se celebra el festival Fuzzville!!! que organiza Baltimore Producciones (Warm Up, Spring Festival, Low Festival...) –que también colabora en el proyecto– durante el mes de marzo, con escenarios al aire libre e 'indoors'. El complejo turístico está ambientado en la época medieval, con inspiración de las aventuras de Robin Hood, y dispone de cabañas de madera, piscinas y pensión completa (los precios oscilan desde 450 euros hasta 750 euros –más gastos– en función del número de personas y los metros cuadrados), aunque también se han puesto a la venta abonos sin el alojamiento incluido a un precio de 115 euros (más gastos), y las entradas de día a 60 euros (más gastos). Dadas las fechas, será más sencillo encontrar sitio para dormir que en verano y el cartel del sábado, con Carolina Durante, Cigarettes After Sex, Idles y Primal Scream el mismo día, bien lo merece.

Desde 'Alternavivo', los tres grupos que más nos llaman la atención son los siguientes:

Primal Scream Más de tres décadas revolucionando el rock

Acid house, rock sureño y setentero, psicodelia, pop, electrónica de pista de baile… Para cualquiera que escuche el último recopilatorio de Primal Scream, 'Maximum Rock 'N' Roll', sin conocer de nada a los escoceses, puede resultar incluso difícil de entender que todas las canciones pertenezcan al mismo grupo. Pero así entiende el rock Bobby Gillespie, alguien capaz de pasar de tocar la batería en uno de los álbumes más míticos de la historia, 'Psychocandy', de The Jesus and Mary Chain, a liderar su propio proyecto y grabar otro disco para el recuerdo, 'Screamadelica'. Una de las pocas bandas auténticas de rock, sin duda.

Idles La furia del punk

Ya dijimos que el segundo disco de Idles, 'Joy as an act of resistance', es la confirmación de que el punk sigue vivo y tiene nuevos ídolos. Su música sabe a furia y protesta, pero también a humor y sentimiento. En resumen, guitarras potentes para decir las cosas bien altas y claras. La banda de Bristol se encuentra ya en pleno proceso de grabación de su tercer disco en Le Frette Studios, en Francia, así que quizás muestren en el Primavera Weekender algo de su nuevo arsenal de canciones.

Cigarettes After Sex La calma necesaria

Si Idles y Primal Scream son ese subidón y descarga de energía necesaria en cualquier festival, lo de Cigarettes After Sex es el momento de calma y de simplemente escuchar y dejarse llevar por la música. La voz de Greg González susurra unas letras más que sugerentes que acaban metiéndose bajo la piel. La banda publicará su segundo álbum, 'Cry', el próximo 25 de octubre, del que hace poco dieron a conocer una nueva canción, 'Falling in love'.