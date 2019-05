Love of Lesbian, Viva Suecia y Carolina Durante, el combo perfecto en el Spring Festival Love of Lesbian, en un concierto. / David Borrat La décima edición del evento alicantino se celebrará los días 24 y 25 en una nueva ubicación, la IFA, y contará también en el cartel con Rozalén, Fangoria, Second y Ojete Calor CARLOS GARCÍA Murcia Lunes, 20 mayo 2019, 18:52

Este viernes y sábado, días 24 y 25 de mayo, se celebrará en la Institución Ferial Alicantina (IFA) la décima edición del Spring Festival, hermano menor del Low Festival y evento decano dentro de los festivales en la ciudad de Alicante. Este año, que cuenta con Producciones Baltimore como organización única, se presenta repleto de novedades, con una nueva ubicación que permite un mayor aforo y potencia sonora, además de un cartel donde tienen cabida el pop, el rock y los sonidos urbanos.

La jornada del viernes 24 contará con Viva Suecia y Love of Lesbian como principales reclamos. Los 'suecos' (22.00 horas) llegarán a la IFA enchufados después de salir a hombros de sus citas en La Riviera, por partida doble, y el Teatro Circo de Murcia. Love of Lesbian (23.45), por su parte, ofrecerá un concierto exclusivo en la provincia de Alicante, por Murcia ya pasó el grupo hace unas semanas, y se prevé un 'show' con sus grandes éxitos como protagonistas. Carolina Durante serán los encargados de dar el pistoletazo de salida en el Escenario Ambar, a partir de las 20.30 horas, donde se espera que reafirmen una vez más el porqué de su meteórico ascenso. Interesante también es la inclusión del rap y el hip hop de calidad entre los nombres menos grandes del cartel para esta primera jornada, con el ex Violadores del Verso R de Rumba y los valencianos Zoo. Miss Caffeina, Ley DJ y Las Chillers son otros de los nombres destacados del primer día.

Para el sábado nos encontramos con un cartel que reincide en la apuesta por la diversidad de sonidos. La canción de autor estará representada por Rozalén (21.20). La albaceteña se encuentra presentando por toda España su 'Cerrando puntos suspensivos', una suerte de recopilatorio de sus primeros tres discos, responsables de su posición de auténtica estrella a nivel nacional. La aportación murciana de la noche la pondrá Second (02.10), que convenció en su concierto de hace unas semanas en el Warm Up y que mostrará las canciones de su último disco, 'Anillos y raíces'.

Horarios oficiales de las dos jornadas del festival. / Spring Festival

Nancys Rubias y Fangoria, ese paquete aparentemente indivisible, pero fácilmente obviable, ocuparán el horario principal en el escenario grande, a partir de las 23.10 horas. Y es que su poder para vender entradas y arrastrar fans a sus conciertos es igualmente innegable. Abrirá la jornada Carlos Sadness y el cierre correrá a cargo de los siempre divertidos Ojete Calor y su subnopop siempre sinónimo de fiesta.

Las entradas para el Spring Festival se pueden adquirir en springalicante.es y Eventbrite, con precios de 40 euros (más gastos) para el abono de las dos jornadas, y 25 euros (más gastos) para la entrada del viernes y 26 euros (más gastos) para la del sábado.