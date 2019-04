El Mad Cool confirma fiesta previa con Rosalía y a Prophets of Rage como nuevo cabeza de cartel La cantante Rosalía, en el festival Lollapalooza, en Chile. / Elvis González/Efe El festival madrileño, que se celebra entre el 11 y el 13 de julio, incorpora más de una veintena de bandas a su 'line-up' y anuncia la celebración de una jornada inaugural, el 10 de julio, en la que también estarán Bring Me the Horizon, The Cat Empire y Metronomy MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ Jueves, 11 abril 2019, 19:54

Días de muchos anuncios y sorpresas desde la organización del Mad Cool. Si el miércoles fue el turno para publicar, sin previo aviso, los últimos nombres –aunque esperamos que se guarden algún as en la manga– que formarán parte del cartel del macroevento que se celebrará entre el 11 y el 13 de julio en la capital de España, entre los que destacan Prophets of Rage, Ms. Lauryn Hill, Cat Power, Gossip y American Authors, lo de este jueves ha sido la confirmación de que el festival quiere seguir creciendo e incorporando a más público. Así, ha anunciado la celebración de una jornada inaugural para el 10 de julio en el recinto de Ifema-Valdebebas, con hasta 50.000 entradas a la venta. Cabe recordar que la fiesta previa al festival del año pasado tuvo lugar en la sala La Riviera, con un concierto de MGMT.

En la denominada 'Welcome Party 2019', no faltará la artista española más demandada por los festivales, incluso de fuera del país, de este verano, Rosalía, que estará acompañada por los británicos Bring Me the Horizon, como los dos cabezas de cartel, además de Metronomy, Lykke Li, The Cat Empire, Don Broco, The Amazons, Viagra Boys, Whispering Sons, Griz, The Parrots, Anier, Fusa Nocta, Blake y Favx, más el ganador del próximo concurso de bandas emergentes Mad Cool Talent de Reino Unido. Las bandas actuarán en cuatro de los escenarios del festival.

Las entradas para la jornada inaugural se encuentran ya disponibles en una preventa exclusiva para los nuevos clientes y clientes de la cuenta Smart del Banco Santander en www.madcoolfestival.es, con una promoción especial a un precio de 15 euros más gastos hasta el 15 de abril, día en el que subirá a 30 euros más gastos. El viernes 19 arrancará la venta al público en general, con precios de 30 euros (más gastos) para los socios Mad Cool (solo a través de www.madcoolfestival.es) y de todos aquellos que dispongan ya del abono para los tres días del festival, y de 35 euros (más gastos) para el resto. Todos aquellos que ya dispongan de su entrada y/o abono VIP para el festival podrán acceder con su pulsera.

En lo que respecta a las fechas principales del festival, la nueva oleada de confirmaciones muestra la apuesta del Mad Cool por ampliar la variedad de géneros y estilos. La lista completa es la siguiente: Prophets of Rage –como cabeza de cartel del sábado– Cat Power, Palace, Johnny Marr, Ms. Lauryn Hill (en lugar de H.E.R.), Tourist, Gossip, Demob Happy, Marina, Black Honey, Empire of the Sun, Amber Mark, SG Lewis, Saoirse, American Authors (en sustitución de Teenage Fan Club), Himalayas, Perry Farrell's Kind Heaven Orchestra, Cariño, Bear's Den, Pierce Brothers, Parquet Courts, Haiky Hands, Let's Eat Grandma, Molina Molina, Rone, Kokoshca, Avalon Emerson y Dr. Rubinstein.

El cartel del festival con las últimas confirmaciones. / Mad Cool

Los nuevos nombres se unen a grupos ya confirmados como The Smashing Pumpkins, Noel Gallagher's High Flying Birds, Greta Van Fleet, The Cure, Bon Iver, Iggy Pop, The National, Vampire Weekend, The 1975, Mogwai, The Chemical Brothers, Vetusta Morla… Como nos contó el director del festival, Javier Arnaiz, el festival pasará este año de siete a seis escenarios, y disminuirá el aforo en 5.000 personas cada día, por lo que tendrá cabida para 75.000 personas, para buscar mayor comodidad. También se instalará un sistema de red con una ingeniería para asegurar su funcionamiento en todo el recinto. Los accesos tendrán su propio sistema independiente para evitar cualquier caída del sistema y se mejorará el firme del camino para entrar al recinto. Además, se incluirá el transporte de salida del festival en el propio coste de la entrada, siendo gratuito para todo el mundo, y se aumentarán los metros de las barras para dar un mejor servicio.

Las entradas para los tres días están disponibles a un precio de 175 euros (más gastos), mientras que las de día ascienden a 79 euros (más gastos). Más adelante publicaremos un análisis pormenorizado del cartel del festival.