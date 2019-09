Los conciertos que no hay que perderse en la Región de Murcia antes de Navidad Desde arriba y de izq. a dcha., Suede, Bryan Adams, Amaral, !!!, León Benavente, Viva Suecia, Ara Malikian y Carolina Durante. / Varios Bryan Adams, Suede, Mark Lanegan, !!! (Chk Chk Chk), Ara Malikian, León Benavente, Carolina Durante, Tarque, Viva Suecia, Cala Vento y Luis Albert Segura son las principales recomendaciones de 'Alternavivo' MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ Jueves, 5 septiembre 2019, 20:19

Tras el parón obligado de los meses de julio y agosto, en los que casi toda la música en vivo se concentró en formato festival, la actividad 'conciertera' retoma en septiembre la normalidad en la Región de Murcia, donde todavía quedan varias propuestas interesantes hasta Navidad. 'Alternavivo' recopila los conciertos más destacados de los próximos meses, en los que no faltarán grandes figuras internacionales junto a lo mejor del panorama 'indie' nacional y murciano y tributos a bandas míticas. Aviso importante, no se incluyen los conciertos –más que conocidos– del Dúo Dinámico (8 de septiembre/Calasparra), Melendi (13 de septiembre/Molina de Segura), Juan Magán (14 de septiembre/Cuartel de Artillería), David Bisbal (4 de octubre/ Plaza de Toros de Murcia) y Yo fui a la EGB (Nacha Pop+La Unión+Modestia Aparte+Javier Gurruchaga..., 5 de octubre, Plaza de Toros de Murcia), pero os los recordamos por si acaso.

Calendario hasta Navidad Septiembre

Carolina Durante. / Efe/Domenech Castelló

Septiembre es el mes de la feria. En Murcia, los conciertos más destacados serán los de Rozalén (6 de septiembre) y el combo Fangoria-Nancys Rubias (5 de septiembre), ambos en el Auditorio del Parque de Fofó. Lorca, por su parte, también ofrecerá una programación variada, con grupos como Marea (27 de septiembre) y Macaco y SFDK (22 de septiembre). Aunque el día que más nos llama la atención es el 24 de septiembre, con Carolina Durante y Marcelo Criminal, una nueva oportunidad para ver a uno de los grupos más de moda en el país y para que canten juntos 'Perdona (ahora sí que sí)', en el recinto del Huerto de la Rueda y con entrada gratuita.

Un clásico del mes de septiembre en Murcia es el festival Lemon Pop, que alcanza ya su 24ª edición y que ofrecerá cinco noches de música repartidas entre la Sala REM, el Auditorio Parque de Fofó y el Espacio Molinos del Río. Así, la sala murciana acogerá los conciertos de Alexanderplatz, Increíbles Ful, Ross y The Bueno el viernes 6, y los de Tachenko, Higinio y Ángel Calvo el sábado 7, mientras que el Parque de Fofó contará también con dos veladas. La primera, el viernes 13, con Airbag, El Palacio de Linares, Marcelo Criminal, Mala Cotton, Primary 5, Soledad Vélez y Vancouvers, y la segunda, el sábado 14, con Carlos Sadness, Elyella, Amatria y los DJ Vincent Valera y Lillo, única jornada de pago.

La programación de la feria se cierra el 16 de septiembre con el Concierto de la Romería, Murcia 40 Pop, en Nueva Condomina, que este año contará con Miss Caffeina y Alfred García, así como con Ayoho y Austin Slack como representantes de la Región. La entrada es gratuita.

Viva Suecia. / Efe/Paco Santamaría

Otra cita fija de septiembre es el B-Side de Molina de Segura (día 7), que en esta edición presenta un cartel algo más flojo que en años anteriores y apuesta todas sus fichas a Viva Suecia, que se encuentra a punto de publicar su esperado tercer álbum, 'El milagro'. Acompañarán a los murcianos en el evento, que de nuevo se celebrará en el Polideportivo El Romeral, Fuel Fandango, Shinova, Alice Wonder e Iseo & Dodosound, entre otros. El viernes 6 se celebrará el Pre B-Side, con los conciertos gratuitos de Nixon, Tu Otra Bonita, Yo Diablo y Meteorik en la plaza del Ayuntamiento de Molina de Segura.

Sin abandonar Molina de Segura, The Dire Straits Connection y Santi Campillo revivirán los míticos éxitos de la banda británica el 10 de septiembre en el Auditorio Municipal del Parque de la Compañía.

Y para aquellos que prefieran algo más 'clásico', podrán deleitarse con el virtuosismo del violinista Ara Malikian, que presentará su nuevo espectáculo, 'Royal Garage World Tour', el 21 de septiembre en el Cuartel de Artillería de Murcia. El libanés es capaz de tocar piezas de Mozart, Vivaldi y Bach junto con versiones de The Beatles, Jimi Hendrix, Björk, David Bowie, Radiohead y Led Zeppelin. Muy recomendable.

B-Side Festival Quién Viva Suecia, Fuel Fandango, Shinova, Iseo & Dodosound, Alice Wonder, Le Boom y Los Invaders Cuándo 7 de septiembre, a partir de las 19.00 horas Dónde Polideportivo El Romeral, Molina de Segura Entradas Anticipada, 30 euros (más gastos)

Dire Straits Connection y Santi Campillo Cuándo 10 de septiembre, a partir de las 22.00 horas (apertura: 21.30 horas) Dónde Auditorio Municipal del Parque de la Compañía, Molina de Segura Entradas Anticipada, 8 euros en Oferplan (20% de descuento) Artista invitado Zequi

Lemon Pop Quién Carlos Sadness, Elyella, Amatria, Vincent Valera y Lillo Cuándo 14 de septiembre, a partir de las 20.00 horas Dónde Auditorio del Parque de Fofó, Murcia Entradas Anticipada, 22 euros (más gastos); en taquilla, 25 euros

Carolina Durante Cuándo 24 de septiembre, a las 22.00 horas Dónde Huerto de la Rueda, Lorca Entradas Gratuito Artista invitado Marcelo Criminal

Octubre

Suede. / Borja Agudo

El mes de octubre también contará con dos festivales de altura. Por un lado, la primera edición del Love To Rock (19 de octubre), en el que compartirán escenario en el Parque de Fofó artistas y grupos como Tarque, Los Zigarros, Aurora & The Betrayers y Santero y Los Muchachos, todos con el rock como bandera. Y la semana siguiente se celebrará el Welcome Estrella de Levante (25 de octubre), con Suede como plato fuerte, acompañados de Second y La M.O.D.A. La banda británica, tras su paso este año por el Primavera Sound y el BBK, presentará en la Plaza de Toros de Murcia los temas de su octavo álbum, 'The blue hour'. Será la segunda visita a tierras murcianas de Brett Anderson y los suyos, que ya actuaron en el SOS 4.8 en 2011, y que son un seguro de diversión y de conexión con el público con su pop-rock enérgico y sus himnos de los 90 ('Trash', 'So young', 'Animal nitrate', Beautiful ones', 'Saturday night'…)

En lo que respecta a conciertos, hay varias fechas para marcar en el calendario. En primer lugar, John Illsley, miembro fundador y bajista de Dire Straits, que actuará el 6 de octubre en la Sala REM y ofrecerá un 'show' en el que mezclará las canciones de su último trabajo en solitario, 'Long shadows', con los grandes éxitos de la mítica banda, como 'Sultans of swing' y 'Money for nothing'. Sin cambiar de sala, la siguiente semana se presentará en Murcia los otros proyectos musicales de Rocío Saiz, de Las Chillers, y de Aníbal Gómez, de Ojete Calor. El Warm Up organiza el 11 de octubre una velada cargada de electropop con las actuaciones de Monterrosa y Ruido Paraíso. El día siguiente, 12 de octubre, será el turno de uno de los mejores grupos nacionales en directo, León Benavente, que mostrará las canciones de su nuevo álbum, 'Vamos a volvernos locos', en el Parque de Fofó.

Mark Lanegan. / Marieta

Y para cerrar el mes, toda una leyenda de la escena grunge –con su antigua banda, Screaming Trees– y una de las voces más carismáticas del rock. Mark Lanegan presentará 'Somebody's knocking', un disco en el que se adentra en la música electrónica tras varios trabajos de tono más oscuro y sus colaboraciones con bandas y artistas como Queens of the Stone Age (los discos 'Songs for the deaf' y 'Rated R' no serían lo mismo sin él), UNKLE e Isobel Campbell.

John Illsley Cuándo 6 de octubre, a las 21.00 horas (apertura: 20.00) Dónde Sala REM, Murcia Entradas Anticipada, 25 euros (más gastos); en taquilla, 28 euros

León Benavente Cuándo 12 de octubre, a las 21.15 horas (teloneros: 20.00 horas) Dónde Auditorio del Parque de Fofó, Murcia Entradas Anticipada, 18 euros (más gastos)

Welcome Estrella de Levante Quién Suede, Second y La M.O.D.A. Cuándo 25 de octubre Dónde Plaza de Toros de Murcia Entradas General, 25 euros. Promoción de los collarines y para estudiantes universitarios, 10 euros.

Mark Lanegan Cuándo 27 de octubre, a las 20.30 horas (apertura: 19.30) Dónde Sala REM, Murcia Entradas Anticipada, 20 euros (más gastos); en taquilla, 24 euros.

Noviembre

Los Punsetes. / Ricardo Otazo

El mes de noviembre arrancará con el concierto de Los Punsetes (sábado 2), dentro del ciclo que programa el Warm Up como calentamiento para el festival. Los madrileños presentarán 'Aniquilación', su sexto álbum, grabado por el mítico Paco Loco. El Garaje Beat Club presenta tres propuestas interesantes para este mes. En primer lugar, Moonspell, la que está considerada mejor banda de metal extremo de Portugal y una de las más importantes del continente, con más de una decena de discos publicados, el 6 de noviembre. Estarán acompañados por la banda griega Rotting Christ. La tralla está más que servida. Un día después, Los Chikos del Maíz, que vuelven a la actividad con su nuevo disco, 'Comanchería', en el que no faltan sus rimas cargadas de mala leche y contenido político. Y, por último, El Drogas, cantante y bajista de Barricada, que regresa a los escenarios tras anunciar la publicación de cinco –sí, cinco– nuevos discos, ofrecerá el 23 de noviembre un 'show' de tres horas, al más puro estilo de Bruce Springsteen.

La Sala Spectrum, por su parte, traerá a una de las mejores bandas de rock alternativo del panorama nacional, Cala Vento, el 16 de noviembre. El dúo catalán, batería y guitarra y voz, presentará 'Balanceo', un álbum muy cuidado, editado por ellos mismos y con mayor riqueza instrumental. En su contundente directo no pueden faltar los comentarios del público de «parece mentira que solo sean dos». Para finalizar, la banda murciana Claim se subirá el 29 de noviembre al escenario del Athenas Club de Cartagena con las canciones de su primer disco, 'Sofá paraíso'.

Los Punsetes Cuándo 2 de noviembre, a las 23.30 horas (apertura: 22.30) Dónde Sala REM, Murcia Entradas Anticipada, 12 euros (más gastos); en taquilla, 15 euros

Moonspell + Rotting Christ Cuándo 7 de noviembre, a las 19.00 horas Dónde Garaje Beat Club, Murcia Entradas Anticipada, 27 euros (más gastos); en taquilla, 32 euros Artista invitado Silver Dust

Los Chikos del Maíz Cuándo 8 de noviembre, a las 22.30 horas (apertura: 22.00) Dónde Garaje Beat Club, Murcia Entradas Anticipada, 14 euros (más gastos); en taquilla, 18 euros

Cala Vento Cuándo 16 de noviembre, a las 22.30 Dónde Sala Spectrum, Murcia Entradas Anticipada, 10 euros (más gastos) Artista invitado Kill Aniston

El Drogas Cuándo 23 de noviembre, a las 22.30 horas (apertura: 22.00) Dónde Garaje Beat Club, Murcia Entradas Anticipada, 20 euros (más gastos); en taquilla, 23 euros

Diciembre

Bryan Adams. / Efe/Uli Deck

El Palacio de los Deportes será el lugar de referencia en el mes de diciembre. La gran estrella será Bryan Adams, quien visitará por primera vez Murcia el día 3 para mostrar las canciones de su nuevo disco, 'Shine a light', y que está a punto de agotar las entradas. El canadiense ya sonó previamente para ofrecer este verano un macroconcierto en la Nueva Condomina –de Elton John no se volvió a saber nada–, aunque finalmente será en la 'casa' del UCAM Murcia CB y ElPozo. Dos días después será el turno para Amaral, que presentará su octavo disco, 'Salto al color', que sale a la luz el 6 de septiembre.

Otros viejos conocidos en la Región, !!! (CHK CHK CHK), protagonizarán el sábado 14 de diciembre el concierto más interesante en sala de todo el mes. El motivo será la puesta de largo de su último disco, 'Wallop', en el que mezclan de nuevo su música dance-punk con los sonidos de los 90. Ese mismo día, pero en el Teatro Circo, Luis Albert Segura, cantante de L. A., debutará en solitario en tierras murcianas con las canciones de su primer disco, 'El cielo se rompe', en el que se pasa al castellano. El 14 de diciembre también es el día elegido por Nunatak para presentar en su Cartagena natal lo que será su nuevo álbum, que está previsto que se publique a finales de octubre y en el que vuelven a contar con Raúl de Lara en la producción. La cita será en el Athenas Club.

Bryan Adams Cuándo 3 de diciembre, a las 22.00 horas (apertura: 20.00) Dónde Palacio de los Deportes, Murcia Entradas Anticipada, 45 euros (más gastos) en pista

Amaral Cuándo 5 de diciembre, a las 22.00 horas (apertura: 20.00) Dónde Palacio de los Deportes, Murcia Entradas Anticipada, de pista, 26 euros (más gastos), y en grada, 29 euros (más gastos)

!!! Cuándo 14 de diciembre, a las 23.30 horas (apertura: 22.30) Dónde Sala REM, Murcia Entradas Anticipada, 15 euros (más gastos); en taquilla, 18 euros

Luis Albert Segura Cuándo 14 de diciembre, a las 21.00 horas Dónde Teatro Circo, Murcia Entradas Anticipada, 18 euros (más gastos)

Y de cara a 2020 una recomendación, el concierto de The Darkness el 31 de enero en la Sala Gamma . Merece la pena pagar la entrada (25 euros más gastos) solo por escuchar 'I believe in a thing called love' y el falsete y los solos de guitarra de Justin Hawkins.