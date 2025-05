La hora de Julián

Fue hace cuarenta y cinco años, casi medio siglo ya. José María Galiana, el cantautor y poeta murciano presentaba su tercer trabajo discográfico, 'Naranja y ... limón', con letras, en su mayoría, de Julián Andúgar. Tenía una doble intención: dedicarse profesionalmente a la música y dar a conocer al poeta santomerano, al que había elegido «porque creía que era injusto que no se le conociese. Me remordía la conciencia». Por esa misma época, para evitar remordimientos de conciencia, se sumaban a reivindicar la figura y la obra del poeta el recién creado Ayuntamiento de Santomera y la Comunidad Autónoma de Murcia. El primero ponía su nombre al Instituto de Bachillerato de la localidad, le dedicaba una de sus más importantes avenidas, colocaba un monumento en su honor en una coqueta plaza del pueblo, convocaba el concurso nacional de poesía Julián Andúgar y, en 1985, lo nombraba Hijo Predilecto de Santomera. Por su parte, la Comunidad editaba 'Julián Andúgar. Antología poética', a cargo de Francisco Sánchez Bautista, y el imprescindible trabajo de Santiago Delgado 'Julián Andúgar. Pasión y expresión de un poeta', este último con la colaboración del ayuntamiento santomerano; y encargó a José María Galiana un himno regional con letra de Julián, grabado en Madrid por la Orquesta Nacional y Coros, que nunca llegó a estrenarse. Y se dedicó un soto en el río Segura, hoy convertido en manglar.

A la altura de los mejores

Pasados unos pocos años, la obra de Julián cayó en el olvido. Se le conocía más por su pasado breve como senador en los albores de la democracia que por sus poemas. Atrás quedaban cinco poemarios -hoy descatalogados y de casi imposible consecución- de Julián, la música de Galiana y los elogios, desde los que le dedicó Jaime Campmany al segundo libro, 'La soledad y el encuentro', en 1952 («con él se ha ganado definitivamente el cielo de los elegidos para su nombre y su obra poética») hasta el de Sánchez Bautista, unos pocos años antes de su muerte, en 2017: «Un poeta de talla nacional, a la altura de los mejores contemporáneos suyos». No faltaron las críticas, como la de Paco Umbral, que escribió en 'Las palabras de la tribu': «Ni la cojera de Julián ni la senilidad de Rosa Chacel a mí me conmueven nada… los mediocres no se salvan», atribuyendo así su éxito a la militancia del poeta en el PSOE y su llegada a senador, el senador con más votos de España.

Poemas de Julián Andúgar formaron parte de diversas antologías, como en la francesa de 'Table Ronde', junto a Ganivet, Baroja, Azorín, Machado, Menéndez Pidal, Sánchez Albornoz, Julián Marías y Blas de Otero… o en la de 'Ruedo Ibérico España canta a Cuba', junto a Alberti, Gil de Biedma, Celaya, Barral, Goytisolo, Otero… entre otras. A pesar de tanto reconocimiento, la obra del santomerano solo es leída, como la de la mayoría de los poetas, por los críticos literarios y los propios poetas. Para el gran público sigue siendo desconocida. Para rescatar los versos de Julián del olvido, ha llegado la hora de que su obra, su escasa obra -no llegan al centenar y medio los poemas que escribió entre los cinco poemarios y los inéditos que han ido apareciendo-, llegue a todos. Se hace imprescindible la publicación de su poesía completa. Para los que no han ido en busca de Julián, Julián tendrá que ir en busca de ellos. Que el Ayuntamiento de Santomera y la Comunidad de Murcia obren el milagro: la obra completa del santomerano en todos los hogares, que la voz del hombre que domaba las palabras no se silencie. Es la hora de Julián.