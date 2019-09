Dos gigantes de la interpretación Donald Sutherland y Penélope Cruz compartirán honores con el director francés Costa-Gavras BORJA CRESPO Lunes, 23 septiembre 2019, 21:54

Donald Sutherland (Saint John, New Brunswick, Canadá, 1935) ha sido el último Premio Donostia en ser anunciado en la inminente edición del festival de este año. Al publicarse la noticia y confirmar su nombre, se han cumplido con creces las expectativas de contar con otra gran figura de la historia del Séptimo Arte en San Sebastián. El evento ha subido enteros, y no es para menos. Hablamos de un actor veterano, de inconmensurable filmografía, que se ha atrevido con todos los géneros imaginables en una de las trayectorias más variadas e intensas de los últimos 70 años.

Desde la comedia al drama, el terror o la ciencia ficción, pasando por el cine de acción o el de aventuras, nada se le resiste. Inició su carrera a muy temprana edad y fue Robert Aldrich quien le dio el empujón definitivo al estrellato al contar con su buen hacer en 1967 en la señera 'Doce del patíbulo', título bélico de obligado visionado. A continuación se explayó a fondo delante de la cámara en piezas de culto como la impagable 'El cerebro de un billón de dólares', la memorable 'MASH' -convertida posteriormente en una serie televisiva de éxito-, la visceral 'Cuando Johnny cogió su fusil', la escalofriante 'Amenaza en la sombra' o 'La invasión de los ultracuerpos', donde protagoniza uno de los planos finales más espeluznantes del género fantástico de todos los tiempos.

'Novecento', 'Gente Corriente', 'JFK', 'Los violentos de Kelly', 'El primer gran asalto al tren', 'Desmadre a la americana' y 'Tiempo de matar', todos ellos títulos con tirón, también figuran en el currículum de un artista versátil, solvente y carismático, rico en registros dramáticos, que se ha codeado en la gran pantalla con otros talentos excelsos del celuloide, entre ellos Marlon Brando, Dustin Hoffman, Al Pacino, Robert de Niro, Peter Cushing o Christopher Lee. Premiado en 2017 con un Oscar honorífico a toda su carrera, a sus más de ochenta años tiene varias películas pendientes de estreno. En San Sebastián podrá verse, en un pase que tendrá lugar inmediatamente después de que el actor recoja su merecido premio, 'The Burnt Orange Heresy (Una obra maestra)', thriller dirigido por Giuseppe Capotondi. El público joven le conoce por su participación en la saga 'Los juegos del hambre', junto a Jennifer Lawrence, basada en los populares libros superventas que retratan una distopía que puede convertirse en realidad en un futuro próximo. Su rol es el de pérfido villano de la función, papel que borda, como siempre.

Probablemente Penélope Cruz (Madrid, 1974) no imaginaba hasta dónde iba a llegar cuando participó en un videoclip de Mecano. Desde entonces no ha parado de avanzar profesionalmente, acumulando múltiples galardones, entre ellos tres Goyas, un Bafta, un César Honorífico, una Palma de Oro y un Oscar a la mejor actriz de reparto por 'Vicky Cristina Barcelona'. A la larga lista añade un lustroso Premio Donostia, el más joven recogido en la historia del festival.

La inquieta actriz madrileña es la imagen del evento. Protagoniza el cartel de una edición que rinde pleitesía a una de las carreras más internacionales en la historia de nuestro cine ('Blow', 'Piratas del Caribe', 'Nine'). Ya visitó San Sebastián con 'Todo es mentira', 'Volaverunt' o 'Loving Pablo'. Tocó el corazón de los espectadores con 'Jamón Jamón', dando mucho de qué hablar por su naturalidad, y no ha hecho más que crecer de la mano de Almodóvar con títulos como 'Volver' o 'Dolor y Gloria'. 'La niña de tus ojos' y 'Belle Epoque' no serían lo mismo sin ella.

Costa Gavras (Loutra-Iraias, 1933), creador francés de origen griego, utiliza el lenguaje del cine como una herramienta de denuncia social contra las dictaduras totalitarias, el racismo o los abusos del capitalismo actual. No entiende el medio sin libertad, como bien ha demostrado en obras como 'La confesión', 'Estado de sitio', 'La caja de música', 'Amén' o 'El capital', donde no duda en arremeter contra el poder. Comenzó su periplo cinematográfico trabajando de ayudante para realizadores de renombre como Réne Clément y Jacques Demy, con los que aprendió deprisa. Entre sus primeros trabajos destaca el thriller 'Z', estrenado en 1969, escrito por Jorge Semprún basándose en la novela homónima de Vassilis Vassiliskos, con Jean-Louis Trintignant e Yves Montand encabezando el reparto. Es presidente de la Cinemateca Francesa desde 2007.