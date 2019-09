Unamuno en la eterna España cainita 'Mientras dure la guerra' Alejandro Amenábar Lunes, 23 septiembre 2019, 21:52

Alejandro Amenábar reivindica la figura de Miguel de Unamuno con la crónica de sus últimos días, desde que se declara el estado de guerra en Salamanca el 19 de julio de 1936 a su célebre enfrentamiento con Millán Astray en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Sin embargo, 'Mientras dure la guerra' va más allá del mero biopic y también concede protagonismo a un Francisco Franco que, por primera vez en el cine, no se muestra de manera caricaturesca. Karra Elejalde en la piel del filósofo bilbaíno y, sobre todo, un arrebatador Eduard Fernández como el fundador de la Legión sobresalen en una cinta con clara vocación didáctica: el director de 'Tesis' no oculta los paralelismos con la época actual, en la que los españoles seguimos condenados a no entendernos.