Chabrol, 58 películas en 50 años El director de 'La ceremonia' (1995), en una imagen de la película documental 'Chabrol, el inconformista'. La hija adoptiva y colaboradora del cineasta francés, Cécile M. Chabrol, y el productor murciano Carlos Belmonte estrenan una película documental sobre su vida y obra ANTONIO ARCO Lunes, 18 febrero 2019, 21:57

El autor de películas que no se ven en balde como 'La ceremonia' (1995), 'Gracias por el chocolate' (2000) o 'La flor del mal' (2003), el nunca prescindible y siempre reconocible Claude Chabrol (París, 1930-París, 2010), es el 'protagonista' de 'Chabrol, el inconformista', la película documental escrita y dirigida por su hija adoptiva y colaboradora durante años, Cécile M. Chabrol, y en cuya producción ha participado el murciano Carlos Belmonte, que mañana a las 22.30 horas se estrenará en Canal Arte, tras haber sido ya aplaudida en el pasado festival Fipadoc de Biarritz.

Montada por Jérémy Leroux y con musica original de Pablo Pico, participan en esta película documental, que tiene una duración de 57 minutos y ha contado para su puesta en marcha y realización con el apoyo del Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, nombres tan relevantes como el de la actriz Isabelle Huppert. A propósito de la personalidad y vida de su padre, Cécile M. Chabrol dice: «Misterios, vicios escondidos, escándalos o secretos de familia...; nada de todo eso hay en la vida del cineasta Claude Chabrol». «¡No!», sentencia, y continúa: «Más bien una vida de buda gastrónomo, anarquista discreto, impertinente buscador de la alegría... Un misterio en sí mismo: ¿Cómo pudo conseguir hacer 58 películas en 50 años?». La historia de una vida sorprendente, contada por quien le amó y conoció tan bien.

«Carlos y yo vivimos juntos en dos países diferentes, desde hace más de seis años, y el deseo de trabajar juntos es una de las cosas que nos une», indica la directora francesa. Y «por esta razón», añade, «creamos una compañía de producción llamada Plan B et Compagnie con otros tres socios mas, incluida Aurore Chabrol, mi madre. La idea era y es producir nuestras propias películas».

'Chabrol, el anticonformista' es la primera obra de esta productora, «y pienso que el comienzo de una larga serie, sin duda», sostiene Cécile M. Chabrol, para quien «la particularidad de Plan B et Compagnie también se debe a que todos somos técnicos de la producción, la puesta en escena y la imagen. Guionistas también». Además, reconoce que «la experiencia de Carlos fue primordial para mí en este proyecto, que acompañó desde el principio hasta el final, tanto desde un punto de vista formal como desde el lado de la producción». «¡Es un verdadero hombre orquesta!», exclama Cécile M. Chabrol, también su compañera de vida. «Su visión precisa y su buen gusto», prosigue, «sus conocimientos técnicos visuales y también un sentido innato de la edición aportaron mucho a la película». Ella quería «que la infancia de Chabrol fuera ilustrada por un teatro de sombras y fue Carlos quien se hizo cargo de la secuencia llamada 'Linterna Mágica'. Me propuso un montaje de imágenes realizadas en el estudio, y un selección adecuada de imágenes de archivo».

Poseedor de un currículum que evidencia su pasión por el cine, que le acompañó hasta el final de sus días y que se tradujo en más de cincuenta largometrajes desde que se estrenase como cineasta en 1958, fue partícipe privilegiado de la expectación que despertó la llegada al panorama cinemetagráfico internacional de la conocida como 'Nouvelle Vague' ('nueva ola') francesa de la histórica década de los 60, el movimiento que lideró conjuntamente con otros directores de la categoría de François Truffaut, Jean-Luc Godard, Eric Rohmer y Jacques Rivette, todo ellos vinculados a la revista 'Cahiers du Cinéma', en la que se defendía la necesidad de liberar a las creaciones cinematográficas de las imposiciones y 'cadenas' del lenguaje narrativo fílmico imperante.

Impulsor de una nueva visión del genial Alfred Hitchcock, hasta pongamos 1957 considerado un generador de productos comerciales en serie a los que se le negaba la categoría de arte, Chabrol mantuvo siempre firme su vocación de ofrecer un cine que se consumiese ni en serie, ni como quien come palomitas, pero tampoco teniendo que acudir a los cines previamente ataviados ni como para un funeral, una coronación o un mitin. En el documental brilla especialmente -otra opción sería impensable en su caso- la gran Isabelle Huppert, la que fuese su musa tardía y cuya presencia en una de sus últimas películas, 'Gracias por el chocolate' (2000), junto al galán Jaques Dutronc, fue un regalo para todos.

La película se centra en una inquietante historia de familia en la que Mika (Isabelle Huppert), directora general de una chocolatería en Suiza, vive casada con un prestigioso pianista, André Polonski (Jacques Dutronc), y con el hijo de éste, Guilliame, cuya madre falleció en un misterioso accidente de tráfico.

Perversidad

Una inquietante propuesta en la que el cineasta pretendía «filmar y definir la perversidad con más sutileza que la definición que viene en el diccionario: tendencia a desear el mal y muchas veces sintiendo placer». Y, con maestría, lo que logró fue desmontar «alguno de sus mecanismos psicológicos y analizar sus nefastas consecuencias en una sociedad supuestamente civilizada, de la que quizá [la perversidad] es uno de sus productos».

La actriz francesa habla con admiración sobre el carácter y el talento de Chabrol: «... también era, no sé si es un adjetivo que se adapte muy bien a él; pero en el fondo creo que sí. ¡Era especialmente muy agradable! Tenía un interior... muy bonito. Aunque eso no le impedía ser extraordinariamente desagradable con quien merecía ser atrapado bajo su mirada despiadada. Pero también podía ser extremadamente benevolente con las personas que amaba... ¡Y un poco con las que no amaba tanto!». Y, eso seguro, «era muy divertido escucharle porque no tenía pelos en la lengua».