Babel: dos décadas mirando a América
MANUEL MADRID
Lunes, 18 marzo 2019

El galerista murciano Javier Cerezo Zambudio, fundador de Babel Arte Contemporáneo, fue uno de los participantes en aquella misión comercial que organizó en 1999 la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Murcia para que las galerías de la Región de Murcia pudieran estar en Art Miami. «Fue un acontecimiento tremendo, tanto es así que a los tres meses estábamos en México DF y en Monterrey firmando los primeros contratos», recuerda. Surgió entonces el idilio, como quien descubre por primera vez algo o alguien de quien no se quiere deshacer para siempre. En su caso, quedó atravesado por una irresistible alabarda que él llama América, y que no es otra cosa que la fascinación por unos lugares donde es posible prolongar conversaciones, emprender aventuras inhabituales e inaugurar caminos.

La galería Babel celebra estos días sus 20 años de relación con América con una exposición en la que participan cinco artistas: Carmen Cantabella, una llama siempre viva al fondo de esa selva virgen que forma la familia de artistas de la Región; José Manuel Peñalver, Navarro Menchón -retratista del rey Felipe-, Álvaro Peña y Abellán Juliá. Los cinco participarán en un nuevo circuito de exposiciones en México este 2019. La relación de Cerezo con el continente mágico no se ha interrumpido por nada en este tiempo, produciéndose cada poco «una cascada de acontecimientos». «En México, por ejemplo», reconoce en conversación con 'LaVerdad', «yo sentí por vez primera la dignidad de ser español. Recuerdo que una vez fui incluso con una carta de poderes del alcalde de Murcia [Miguel Ángel Cámara], que me había dado el concejal González Barnés, para cerrar algunos acuerdos. Yo he llegado a enviar obras de hasta 26 artistas en un mismo pedido. Todos los años he vuelto a México, y, de hecho, este 2019 viajaré de nuevo con Abellán Juliá, para finales de junio, donde vamos a hacer una serie de unos treinta retratos».

'Murcia en América', como ha titulado esta exposición inaugurada anoche en Babel, Javier Cerezo quiere celebrar no solo la presencia de artistas murcianos en aquellos lares sino la huella dejada en Murcia por artistas latinos, especialmente por mexicanos, como los pintores de Querétaro Liliana Gálvez y Juan Muñoz Balderas, el fotógrafo Geraldo Proal o las hermanas Urias. Aquel mismo año de la misión, 1999, Juan Antonio Abellán Juliá (Cieza, 1961) realizó una exposición en el Espacio Cultural del Consulado General de Colombia en Miami. Otros murcianos que, gracias a aquella expedición, han expuesto en América son Francisco Solana, los Muher, Cristóbal Pérez García, Pepe Yagües, Nicolás de Maya, Carmen Cantabella, Manolo Belzunce, Manuel Pérez, José Rubio Gálvez, Rosana Martos Sitcha y Raquel Sepúlveda, algunos en lugares tan impresionantes como la UNAM o el Palacio de Chapultepec en México DF.

América late con fuerza en Babel. «¡Y por mucho tiempo!», espera Cerezo, herido de amor.