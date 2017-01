Puigdemont no da «ninguna credibilidad» a los acuerdos de la conferencia de presidentes

El Gobierno de la Generalitat ha mantenido esta mañana una posición muy crítica respecto al resultado de la conferencia de presidentes autonómicos, a la que no ha acudido el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, porque considera que Cataluña se ha ganado el derecho a tener una relación "bilateral" con el Ejecutivo central. Se trata de la primera vez que el presidente catalán no acude a la conferencia de presidentes en las cinco ediciones celebradas hasta la fecha.

La consejera de la Presidencia, Neus Munté, ha afirmado que la administración catalana no da "ninguna credibilidad" a que los acuerdos alcanzados en la conferencia de presidentes autonómicos vayan a servir para algo. A su juicio, son acuerdos "inconcretos" sobre "obviedades", que "no suponen grandes avances" y con los que el Gobierno central "chuta la pelota hacia adelante", ya que "llega tarde", en el caso de la reforma del modelo de financiación, según la opinión de la Generalitat. Munté ha señalado que hasta la fecha se han celebrado cinco reuniones de presidentes autonómicos y en "ninguna" a su entender se ha conseguido acuerdos que más tarde se hayan cumplido. En materia de ley de la dependencia, el Palau de la Generalitat reclama a la Moncloa que "cumpla la ley" y pague lo que le toca.

En relación a la comisión de expertos que deben abordar el nuevo modelo de financiación, Munté ha reiterado que el Ejecutivo catalán no tiene intención de liderar ninguna negociación, pero tampoco pretende desentenderse. "La experiencia nos dice que es positivo para Cataluña y para el conjunto de las autonomías no liderar nada", ha dicho. Eso sí, la Generalitat estará informada y seguirá los avances a través de Guillem López Casasnovas, experto asignado en coordinación con el Gobierno balear. Munté ha apuntado, en cambio, que esta comisión de expertos "no tiene posibilidades de avance".

Mientras, la Generalitat ha desmentido que el martes que viene haya prevista una reunión entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont en la Moncloa. Munté ha confirmado que el presidente catalán no acudirá a la capital de España, sino a Bruselas, donde pronunciará una conferencia en el Parlamento Europeo.