Lotería del Niño: El primer premio es el 08354

¡El primer premio de la Lotería del Niño ya ha salido de la mano del 08354!. Nada más sacar la bola con este número, los Niños de San Ildefonso no han podido evitar emocionarse. Este premio ha caído en Valencia. Los agraciados por fin han podido descorchar champán para celebrarlo por todo lo alto e inundar las calles de felicidad. Y es que antes o después la diosa del a fortuna tenía que llamar a su puerta.

Nada más ni menos que 2 millones de euros la serie y 200.000 euros al décimo ha dejado este premio. No es el Gordo de Navidad, pero esta fortuna es un gran alivio para arrancar el año nuevo como se merece. Mientras que el segundo premio está dotado de 75.000 euros la serie y el tercero de 25.000 euros. Además de las terminaciones y pedreas que son muy bienvenidas. Esta lotería, sin duda, reparte fortuna a casi todos.

Si todavía no sabes si tu décimo se encuentra entre los ganadores porque no has podido seguir el sorteo en directo utiliza el comprobador de números de 'La Verdad' y sabrás si el Sorteo del Niño te ha dejado un pellizco en este día tan especial de Reyes Magos. ¡Mucha suerte y Feliz 2017!.