Barreiro se parapeta en el PP y dice que era el que abonaría su lavado de imagen La senadora Pilar Barreiro, entre los letrados Raúl y José Pardo Geijo, llegando ayer al Supremo. / EFE La senadora admite que fue la que intermedió para que Pedro Antonio Sánchez se reuniera con De Pedro, el presunto líder de la 'trama Púnica' RICARDO FERNÁNDEZ Martes, 16 enero 2018, 03:15

La senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, no trató ayer de negar la evidencia. No se refugió, como hicieron antes algunos de sus compañeros de partido y de profesión, en que la propuesta de lavado de imagen que le hicieron los presuntos cerebros de la 'trama Púnica' fue rechazada, simplemente, porque no le interesó. En lo que a Pilar Barreiro se refiere, las diligencias instruidas hasta ahora por la Audiencia Nacional recogen múltiples indicios, y hasta pruebas documentales, de que la oferta que se le hizo para mejorar su reputación en internet fue bien acogida por la entonces primera edil cartagenera. Es más, existen incluso evidencias de pagos realizados desde el Ayuntamiento de la ciudad portuaria a empresas de la llamada 'trama Púnica', que exigían una explicación detallada.

De esta manera, en su comparecencia de ayer en el Tribunal Supremo, la política popular tuvo que reconocer que aceptó de buen grado las propuestas que el empresario Alejandro de Pedro le hizo para mejorarle la imagen en internet y las redes sociales, pero rechazó la hipótesis de la Fiscalía y de los investigadores de la UCO de que esos trabajos se iban a abonar con cargo a los fondos públicos. «Los iba a pagar el PP», sostuvo Barreiro, que de esa forma trata de soslayar algunos de los cargos penales, como los de prevaricación, malversación y fraude, por los que se encuentra imputada.

Según la versión que ayer mantuvo frente a la magistrada del Tribunal Supremo Ana Ferrer, los dirigentes de su partido habrían asumido en 2014 la necesidad de sufragar esas labores de lavado de la reputación de la entonces alcaldesa, que se encontraba muy dañada por las sospechas de participación en la recalificación presuntamente ilegal de los terrenos de Novo Carthago.

Declara que ignoraba que el exalcalde socialista Alonso, amigo íntimo suyo, estaba detrás de las empresas de reputación

Según fuentes próximas al caso, cuando se le hizo ver que sus palabras chocaban con el hecho de que el expresidente del PP regional, Francisco Celdrán, hubiera declarado que el partido no tenía compromiso ni contrato alguno con empresas de la 'trama Púnica' como Madiva y Eico On Line, Barreiro vino a manifestar que «si entonces se hubiera querido saber la verdad, se le habría preguntado por una campaña de imagen, y no por unas empresas de las que no había oído hablar».

Respecto de los datos que apuntan a que su mejora de reputación iba a ser abonada con cargo a los fondos de la Consejería de Empleo, que en aquella época estaba dirigida por Pedro Antonio Sánchez, la actual senadora negó que existiera un acuerdo en ese sentido. «Yo no sé qué decisión tomó Pedro Antonio Sánchez», vino a manifestar, respecto de la propuesta que De Pedro le formuló en la misma línea que a la entonces alcaldesa cartagenera. «A mí se me iban a hacer unos trabajos y los iba a pagar mi partido, pero del resto no sé nada», podrían resumirse sus declaraciones en este terreno.

Sí admitió que fue ella quien presentó a De Pedro y al entonces consejero Sánchez, para lo cual se citaron en un hotel de Madrid. Barreiro manifestó que hizo las presentaciones y se marchó, por lo que desconocía cómo se había desarrollado el encuentro.

Respecto de la participación en estos hechos del exalcalde socialista e íntimo amigo suyo, José Antonio Alonso, la política del PP sostuvo que en todo momento ignoró que se encontrara detrás de esas empresas de reputación on line y que solo se enteró en octubre, cuando estalló la 'Operación Púnica'.

«No hubo dinero público»

Después de dos horas de interrogatorio, los letrados de la defensa, José y Raúl Pardo-Geijo, sostuvieron en que «no hubo pago con dinero público alguno», por lo que afirmaron que no existe delito. Así, José Pardo Geijo llegó a manifestar que esta situación es muy parecida a la que Barreiro ya vivió en su día como imputada por 'Novo Carthago'. «A mi cliente la crucificaron los medios y al final el Supremo, con muy buen criterio, archivó el tema, y ahora es exactamente lo mismo», por lo que estimó que la prensa debería «pedir perdón, porque la pobre lo está pasando muy mal».

Ya antes, en la Sala, Raúl Pardo-Geijo había insistido en señalar que los pagos que se hicieron por parte del Consistorio a las empresas de la 'trama Púnica' fueron por contratos de publicidad real, y no por labores de lavado de la imagen de Barreiro. Y para tratar de apuntalar esa versión se refirió a los informes que las propias firmas de De Pedro remitieron a la alcaldesa en octubre de 2014, en la que se decía literalmente que «no existe una estrategia de reputación y posicionamiento en buscadores», así como que «todas las noticias provienen de fuentes externas y no controladas».

Teniendo en cuenta esos datos, el abogado razonó que, «de haberse hecho unos trabajos previos de reputación, se podría haber dicho en el informe que eran insuficientes, pero en ningún caso que no existían».