Lo absurdo del muro de Trump

Donald Trump va en serio. El presidente de Estados Unidos no deja de dar titulares desde que fuera investido el pasado viernes. Esta vez ha sido la firma para completar la construcción del muro a lo largo de la frontera con México y la posterior amenaza a Peña Nieto si su país no considera pagar la construcción. El multimillonario se ha encontrado estos días con otro 'muro', el de las protestas. Ha eliminado el español de la web de la Casa Blanca, así como la parte referente a los derechos de los homosexuales y el cambio climático. Él mira hacia otro lado, ignora los problemas y tuitea lo que quiere trasladar al mundo. No parece dispuesto a contentar al establishment.

En cuanto al polémico muro, está circulando en las redes sociales un vídeo que muestra lo absurdo de su idea. «Buena suerte», le desean Josh Begley y Laura Poitras en una grabación que lleva por título 'Best of Luck with the Wall' realizada por el medio The Intercept a partir de más de 200.000 fotografías satélite capturadas desde Google Maps y posteriormente unidas. El cineasta y la documentalista, que fue una de las periodistas que publicó los famosos documentos de Snowden, realizaron este trabajo de casi seis minutos que recorre los más de 3.000 kilómetros de frontera que separan EE UU y México de Este a Oeste.

Hay que recordar que el muro entre México y Estados Unidos ya existe puesto que en algunas zonas de California y Arizona ya hay una valla que separa las fronteras, aunque le faltan 2.000 kilómetros por completar.

Un mensaje para todos los mexicanos: pic.twitter.com/EFcNh7fQtm — Enrique Peña Nieto (@EPN) 26 de enero de 2017

Además del precio que supondría la infraestructura, un coste de alrededor de 25.000 millones de dólares según un estudio publicado en Washington Post, las imágenes demuestran lo utópico de la idea. Montañas, ríos, ciudades, pueblos, varios accidentes geográficos...Un golpe ecológico en toda regla. Tarea no ya complicada, sino imposible de completar.

A la noticia sobre la construcción han reaccionado internautas de todo el mundo. No podía ser de otra manera en la época de las redes sociales, así que han ironizado sobre la propuesta.

Mapa del merodeador actualizado #ElMuro frenará el ingreso de no-maj.... pic.twitter.com/PwFww9VeYN — El Profeta Argentino (@ProfetaArgen) 26 de enero de 2017