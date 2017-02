Zayn Malik se defiende de los que le acusan de terrorista y racista tras excusar a Gigi Hadid

El pasado fin de semana, a Bella Hadid se le ocurrió compartir un vídeo que le parecía de lo más inocente. Era Gigi Hadid jugando con una galleta de buda y poniendo 'cara de chino'. A muchos ciudadanos asiáticos no les gustó lo que hizo la modelo y se lo tomaron como insulto. Inmediatamente, las críticas hacia ella empezaron a llover en Twitter, le acusaban de ser racista; Zayn Malik salió en su defensa.

Por desgracia, la defensa de Zayn Malik no fue del todo acertada. Enla red social del pajarito, un usuario preguntó al cantante: «teniendo descendencia asiática, ¿cómo te sientes al ver que tu novia se rie de los asiáticos?». El intérprete de 'Pillowtalk' contestó: «créeme, a ella le gustan los asiáticos».

Muchos han valorado de incorrecta y fuera de lugar la respuesta improvisada de Zayn Malik. De paso, han aprovechado para pasar a él los insultos de racismo que antes se dirigían a Gigi Hadid. Por si fuera poco, al ser musulman, también le han llovido algunas acusaciones de «terrorista». Inevitablemente, el cantante ha pasado de defender a su novia, a tener que defenderse a sí mismo.

«La gente pierde la cabeza por llamarme ignorante. Cuando tienen la oportunidad dicen que soy terrorista. Ser racista va en contra de mi existencia», escribió en un tuit. Después, en otro nuevo mensaje, el cantante zanjó: «por favor, no intentéis educarme».

People's nerve to call me ignorant, when any chance they get I'm a terrorist!! to be a racist goes against my very existence..