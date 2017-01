Selena Gomez y The Weeknd llevaba flirteando un año

La relación de Selena Gomez y The Weeknd no ha empezado de muy buen pie que se diga. No paran de surgir nuevos rumores sobre cuándo comenzo su idilio, cuándo se encendió la llama del amor entre estos dos tortolitos. La que más se hace estas preguntas es Bella Hadid, que hasta el pasado mes de noviembre salía con Abel Tasfaye.

Según revela el portal HollywoodLife, Bella Hadid teme que su chico le fuera infiel con la texana. De hecho, su hermana Gigi, gran defensora de la modelo, ha maldecido el día en que Selena Gomez decidió entregarse a los brazos de The Weeknd. Las que fueran amigas ya no lo son, y eso hace sospechar sobre posibles traiciones. De hecho, algunas fuentes aseguran al medio mencionado que ambos cantantes empezaron a flirtear cuando él todavía tenía novia.

Ahora, se va todavía más allá. Aún recordamos el día en el que Selena Gomez se subió a la pasarela de Victoria's Secret para poner música al evento de moda. También estaba aquel año The Weeknd, y se ha sugerido que fue entonces cuando surgió un primer acercamiento entre ellos. ¿Llevarán más de un año de flirteo a escondidas?

Este año, el cantante canadiense volvió a subirse a esa pasarela, en esta ocasión no estaba Selena Gomez, pero sí que estaba Bella Hadid. Ya no eran pareja y las miradas punzantes provocaron un ambiente muy tenso en el desfile de la firma de lencería. Si eso ocurriera ahora, sería mucho peor.