Gran Hermano Vip: Expulsado, nominados y entrada de Aída Nízar

Los nominados de la semana en Gran Hermano Vip no habían pasado sus mejores días en la casa de Guadalix de la Sierra, especialmente Alonso Caparrós había declarado estar pasándolo mal en la convivencia con sus compañeros. Los votos de la audiencia estaban igualados, pero había uno que sobresalía un poco del resto. En el momento de comunicar el expulsado de la noche, Jordi González informaba que había habido un sorpasso, los votos habían dado la vuelta y era otro diferente el expulsado. Se refería a Tutto Durán, el no famoso de Gran Hermano Vip tenía que abandonar el concurso.

Sus compañeros no afrontaron bien la noticia, el canario había conseguido ganarse al resto de concursantes del 'reality' entre sus mentiras sobre ser un productor de éxito en Miami y su bondad natural. Tutto Durán dejaba GH VIP y una nueva entrada se fraguaba en la sombra. Y es que el concurso ha perdido fuerza en los últimos días, hacía falta un personaje con garra y carisma que lo levantase, solo ella podía hacerlo: Aída Nízar. La polémica concursante de GH 5 vuelve a la televisión después de una temporada alejada de los medios por sus problemas judiciales y demandas varias.

Nominados GH Vip

Mientras, el resto de concursantes de Gh Vip tenía que volver a nominar. Teniendo en cuenta que Alonso Caparrós no ha estado muy contento con sus compañeros esta semana, se demostró que el sentimiento era recíproco. Casi todos los habitantes de la casa nominaron al presentador. Antes de eso, Ivonne Reyes había sido elegida por sus compañeros como la mejor en la prueba semanal de 'Sirvientes y madames'. El honor tenía premio, Ivonne pudo nominar a alguien directamente, un solo nombre que iría directo a la lista de nominados de la semana. Ahí se vio lo pocos amigos que son ella y Alejandro Abad, el verdadero productor musical era el primer nominado. Además de él y el presentador, Irma Soriano y Aly son las otras dos concursantes en la cuerda floja.

Pero llegaba un momento muy esperado, Tutto Durán llegaba al plató y sus compañeros de GH Vip se enteraban de su gran mentira. El canario era recibido con una gran ovación del público; en la casa despertó la misma alegría en la conexión. Sus compañeros se sorprendieron al saber que no era ningún productor de éxito, no obstante entonaron un «me da igual, lo quiero igual». Ahora, el canario empezará una nueva vida, esperemos que cumpla su sueño de componer sus propios temas.

La entrada de Aída Nízar se reservó para el final. La ex gran hermana vuelve al programa que la descubrió pero su fama está claramente resentida tras años desaparecida. Eso se demostró en que los concursantes internacionales de Gran Hermano Vip no llegaron a reconocerla. Aly la confundió con Maite Galdeano, Elettra con 'la hermana de Terelu' y Marco directamente le preguntó «¿tú quién eres?». Nízar no se tomó demasiado mal eso de no ser reconocido, pero su carácter espera ser la nota discordante los próximos días.