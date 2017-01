Mercedes Milá responde a la pregunta de si volvería a hacer Gran Hermano

Ante el supuesto desastre de audiencias que ha tenido Gran Hermano 17, muchos son los que siguen pidiendo a gritos el retorno de Mercedes Milá al formato televisivo. Achacan la pérdida de interés del público a la falta de la presentadora y son muchos los que han expresado su malestar con Jorge Javier Vázquez como nuevo presentador del programa.

Anoche, Mercedes Milá acudió como invitada a El Hormiguero y la pregunta sobre el 'reality show' fue ineludible. Pablo Motos preguntó a la periodista las razones por las que dejó de presentar Gran Hermano. «Decidí que 16 años eran suficientes. Me dijeron que no me podía ir, yo les dije: 'hacedme una oferta bonita a ver si me ilusionáis'», contestó Milá.

Pero no hubo oferta suficientemente bonita como para retener a la periodista y, como ella misma apuntó a Pablo Motos, «tranquilidad, ya había decidido que no lo hacía». No obstante, la audiencia del programa sigue reclamando la vuelta de Mercedes Milá y, en cuanto a eso, la presentadora cerró las puertas a la ilusión: «Para hacer Gran Hermano tienes que tener pasión y no dormir mucho, hay que ver el 24 horas y se descansa poco. Yo estoy mayor para eso ya».

Según explicó la presentadora de 'Convenzeme' -que así se llama su nuevo programa-, «las dos últimas ediciones de Gran Hermano me costaron la salud. Me atacó la tristeza, el horror, la melancolía, el llanto, la inseguridad...». Con todo, Mercedes Milá continúa guardando un buen recuerdo de su trabajo en el 'reality' de Telecinco y confirmó que tiene muy buena relación con muchos concursantes del programa.