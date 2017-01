Interviú desnuda a Gemma, la explosiva 'amiga' de Bigote Arrocet

El pasado mes de octubre se publicaron unas fotos de Gemma Serrano junto a Edmundo Arrocet que hicieron saltar las alarmas entre los periodistas del corazón sobre una posible infidelidad del cómico a María Teresa Campos. El 'reality' de Las Campos emitido hace un par de semanas no ha hecho más que alimentar esos rumores; Gemma se desnuda en Interviú esta semana para desmentirlos y, de paso, celebrar su 41 cumpleaños.

Esta empresaria aprovecha las páginas de Interviú para dejar claro a todos los lectores que nunca ha tenido una relación más allá de la profesional con Bigote Arrocet. Eso sí, Gemma admite que ha sido también amiga del chileno, pero que no se ven desde que empezaron los rumores sobre su presunta relación sentimental.

En Interviú, para dejar las cosas claras, se desnuda, literalmente. Gemma admite en la entrevista que tiene un cuerpo para el deseo y, por ello, reconoce que Bigote Arrocet le ha podido decir «algún piropo», eso sí, «no he sentido que me tirara los tejos».

Gemma Serrano está cansada de oir mentiras sobre ella: «Han dicho que soy insolvente, una estafadora, que he mentido sobre mi profesión y que no soy empresaria, que tengo una demanda, que soy la amante, la otra…», explica en Interviú. Cree que María Teresa Campos le ha hecho un flaco favor y que, para acabar con todos los rumores, la presentadora debió invitarle a su programa para normalizar la situación. Además, aprovecha las páginas de Interviú para mandar un dardo envenenado a algunos periodistas: «Mis fotos con Edmundo salieron porque hay gente a la que María Teresa Campos no le cae bien».