Sophie Turner y Joe Jonas, ¿irán juntos a los Globos de Oro?

Uno de los momentos más esperados esta noche sobre la alfombra roja de los Globos de Oro es la llegada de la actriz de Juego de Tronos Sophie Turner. Los periodistas esperan que la actriz llegue con su nuevo novio, el cantante Joe Jonas, aunque no hay nada confirmado aún.

Ayer, en la fiesta previa a los Globos de Oro, Sophie Turner y Joe Jonas se presentaron juntos e hicieron así oficial su relación sentimental. Hace algunas semanas, comenzó a rumorearse que la actriz y el cantante podrían haber empezado una historia de amor; el viernes, en la fiesta, se confirmó.

Sophie Turner está invitada a la fiesta de los Globos de Oro por ser una de las protagonistas principales de Juego de Tronos. La serie está nominada a Mejor serie Drama, repite nominación por segunda vez; tal vez, este año consigan el preciado Globo.

Si Joe Jonas acompañará o no a Sophie Turner lo sabremos muy pronto. En pocos minutos, se abrirá la alfombra roja de los Globos de Oro. Si el cantante no aparece, no se descarta que se una a su chica en la fiesta posterior a la gala.