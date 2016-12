Zayn Malik pide matrimonio a Gigi Hadid y ella contesta esto

El cantante de moda, Zayn Malik, ha decidido da un paso más en su relación con Gigi Hadid. Según revela la revista Life and Style, la estrella musical habría pedido matrimonio a su novia, con la que sale desde hace un año. No obstante, la respuesta de la modelo no ha sido la que él esperaba: Gigi Hadid le ha rechazado.

Según explica una fuente a la revista de moda, Gigi Hadid ha dicho que «no» a Zayn Malik por varias razones. La primera es que la modelo cree que es muy joven para casarse: «ella sólo tiene 21 y cree que no está preparada para comprometerse», explicaba la fuente. Otra de las razones es que la madre de la modelo (Yolanda Hadid) ha pasado por dos divorcios en su vida; Gigi Hadid no quiere seguir sus pasos y, cuando se case, debe estar completamente segura de que es el hombre de su vida.

Por supuesto, no es que Zayn Malik no sea el hombre de la vida de Gigi Hadid, no obstante, ella quiere «intentar la convivencia durante un tiempo», antes de dar el siguiente paso, para saber si su relación tiene realmente futuro.

En cualquier caso, la fuente ha dejado claro que el día en el que Gigi Hadid y Zayn Malik se comprometan, todo lo el mundo lo sabrá: «ella está muy orgullosa de salir con él, no podría evitar contar que están comprometidos», aclaraba el confidente. Y es que la modelo está locamente enamorada de su chico que, por otro lado, se ha llevado una gran desilusión con el rechazo.