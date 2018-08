Diego El Cigala: «Le canto a la vida» El cantaor madrileño Diego El Cigala. / Fernando Alvarado / Efe El cantaor acerca esta noche a Los Alcázares su gira 'Indestructible' ROSA MARTÍNEZ Martes, 14 agosto 2018, 01:09

Nadie, dice Diego El Cigala (Madrid, 1968), es indestructible, salvo la buena música, que perdura y permanece igual de necesaria y viva al margen de cualquier tiempo, lugar y voz. Lo sabe y lo repite el cantaor madrileño: «La música -insiste El Cigala- es vida y emoción». Y la salsa, «una música de raíz» a la que ahora ha confiado su alma. 'Indestructible' -'Moreno soy', 'Fiesta para Bebo', 'Cómo fue'-, es el disco que el artista, que hace tres años perdió por un cáncer a la que fue, durante más de dos décadas, su compañera de vida, Amparo Fernández, presenta esta noche -22.30 horas- en la XLVII Semana Internacional de la Huerta y el Mar de Los Alcázares. Ella es también el impulso de 'Indestructible', la singular fusión de salsa y Flamenco -escrito así, con mayúscula, como prefiere el cantaor-, que ahora abraza. Llega a la Región tras su paso por el Sonorama, donde el público le esperó durante 45 largos minutos.

-¿Qué es para usted indestructible?

-Este disco es un homenaje a un género musical que amo y admiro profundamente, y que fue un movimiento de reivindicación social de los latinos en EE UU en los años 70. Latinos de todos lados hermanados a través de la música.

-¿Por qué la salsa?

-La salsa es una música de raíz, un género musical del pueblo, que nace de lo más humilde. 'Indestructible' fue un proyecto de mi querida Amparo, ella fue la que me animó y la que me ayudó a investigar y elegir los temas, a ella le encantaba la salsa.

-La salsa también es un género que se baila, y mucho. ¿Usted lo hace?

-Yo más que bailando disfruto con el compás, con la percusión. Es imposible estarse quieto escuchando esta música que emana tanta vida.

-Dice usted: «La salsa es un género que nos demuestra que no existen fronteras». ¿Dónde lo ha comprobado con más fuerza?

-Por cualquier parte que vaya, especialmente en Cali, hoy en día la capital mundial de la salsa. La salsa es absolutamente universal, como el Flamenco. En cualquier lugar del mundo, pones salsa y ves a la gente contoneándose, dejándose llevar...

-¿Qué otras cosas viajan por el mundo sin obstáculos ni barreras?

-En general, la buena música es capaz de llegar a cualquier lugar y más ahora con las nuevas tecnologías.

-¿Qué transmite su música?

-Yo amo y respeto profundamente la música. Junto con mis hijos es lo que me da el aire para respirar cada día. En cada trabajo pongo el alma, procuro disfrutar cada tema, de cada pieza.

-La fiesta, el baile, la alegría... son bases en las que se asienta la salsa. ¿La vida es una continua celebración?

-La salsa y el Flamenco tienen mucho en común, son cantes de raíz, cantes nacidos del pueblo. Llevan su alma y son una forma de expresar sentimientos, pero sobre todo los que van unidos a celebrar la vida y a mirar con optimismo, porque mañana seguro que será un día mejor. Yo necesito la música cada día de mi vida.

-¿A qué o por qué se siente agradecido?

-Por todo, agradezco a Dios todo lo que tengo, mis hijos... Y agradezco la música, la capacidad de poder expresarme a través de ella, de emocionar...

-¿Qué considera fundamental?

-La familia. No creo que haya mucho que explicar. Ellos lo son todo.

-¿Qué sabor de boca le dejó su actuación en el Sonorama el jueves pasado?

-Me encantó conectar con un público entregado que coreaba las canciones de 'Lágrimas Negras'. Fue una experiencia increíble y emocionante ver cómo las nuevas generaciones disfrutan con la nueva música. La experiencia ha sido muy enriquecedora. No me importaría, al menos una vez al año, repetir una experiencia similar.

-¿Qué presenta en Los Alcázares?

-Es un concierto pensado para gozar, en el que mezclamos algunos de los temas más emblemáticos de 'Lágrimas Negras' con algunos de los de nuestro último trabajo, 'Indestructible', en los que el público puede gozar de la buena música de una de las mejores orquestas de salsa del mundo, la Cali Big Band.

-¿A quién o quiénes le canta en 'Indestructible'?, ¿por qué?

-Le canto a la vida, a mis hijos y, por supuesto, al público... La música es vida y es emoción.

-Y usted, ¿es indestructible?

-Nadie es indestructible, aunque nos gustaría, ¿verdad? La buena música es la que sí que es indestructible, la que perdura, esa sí que lo es.