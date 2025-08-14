Álbumes. Los veranos de la familia Robinson Lizana y de Julio Lizana nadan entre Portmán, Cartagena y Los Nietos
Galerías fotográficas familiares de inicios del siglo XX brillan con luz propia en los fondos del AGRM
Jueves, 14 de agosto 2025, 00:14
Algunos de los álbumes que atesoran las familias de generación en generación reflejan esos ayeres de playa, esas escenas sobre arena y muelles en tantos ... rincones de la Región de Murcia, inmortalizados desde hace más de cien años tanto por objetivos 'amateur' como por estudios profesionales.
Los recuerdos fotográficos de los Robinson Lizana y de Julio Lizana Gal, ingeniero de la compañía Unión de Explosivos Españoles, componen una de las más de 30 colecciones familiares privadas que enriquecen los veranos guardados en el Archivo General de la Región de Murcia (AGRM).
Se trata de 64 fotografías que recorren momentos vividos en el puerto de Cartagena, en la bahía de Portmán y en la playa de Los Nietos, entre otras localizaciones, algunas de ellas capturadas entre los meses de junio y agosto desde 1900 y hasta 1955. La colección se nutre de instantáneas sueltas y dos álbumes.
El primero, perteneciente a la familia compuesta por Albert E. Robinson, técnico de la Compañía Española de Construcción Naval en Cartagena, y Sofía Lizana Gal, contiene 54 imágenes en las que aparecen ambos y sus hijos, Alfredo Luis, Irene y Alicia, así como Julio, Luisa y Evelia, hermanos de Sofía. El segundo, rotulado 'Álbum de fotografías artísticas J. Lizana', contiene siete fotografías captadas en el puerto cartagenero y en un mercadillo.
