La Unión sigue soñando y el UCAM se despide del ascenso directo

El UCAM y La Unión se apretaron bien las tuercas. Lógico siendo las dos mejores defensas del grupo. Y encima con un ascenso directo en disputa. Pero con un 0-0 los de José Miguel Campos siempre están más cerca de sonreír que su rival. En los últimos minutos, como en tantas ocasiones, un fogonazo de Karim significó el gol que pone a los unionenses en una nueva dimensión, clasificados virtualmente para el 'playoff' a Primera RFEF y descartando prácticamente a los universitarios del primer puesto a falta de seis jornadas.

UCAM Ackerman; José Ruiz, Fer Román, Ramírez, Yeremy; Alexis, Segura (Pablo Hernández, 85), Urcelay, Luque (Ale Marín, 62); Julito (Amin, 70) y Del Campo. 0 - 1 La Unión Salcedo; Espínola, Diego Ruiz, Quindimil, Mena; Javi Grillo (Salguero, 90) y Armando; Alvarito (Pedrosa, 65), Jaime Santos (Fabio Conte, 78), Karim; Ferrón (Seth Vega, 65). Gol 0-1, min.84, Karim El Kounni.

Árbitro De la Mata Martínez (madrileño). Amarillas a Del Campo, José Ruiz, Luque, Yeremy, Armando, Ferrón, Karim, Diego Ruiz y Vega. Roja a José Miguel Campos.

Incidencias BeSoccer La Condomina.

Lo que había en juego se trasladó desde el primer momento al campo. Había tensión competitiva. Y en un escenario así, los duelos eran importantes. Campos transformó su 4-1-4-1 en un 4-2-3-1 para que los centrocampistas Javi Grillo y Armando aprisionaran a Julito y a un Luque que se metía por dentro desde la izquierda. José Ruiz con Karim, Fer Román con Ferrón... Los emparejamientos eran intensos. A pesar de todo, el UCAM tuvo algunas buenas ocasiones con Rubén del Campo y Julito.

La segunda parte empezó por la misma línea. Los dos equipos estaban muy concienciados sobre el valor de los puntos. Y con esa disciplina no daban ninguna facilidad. La Unión también empezó a asomarse más con un par de disparos de Javi Grillo. En el primero respondió bien Ackermann. También lo intentó el UCAM con remates de Alexis y Yeremy, tras una acción individual. Motos solo pudo echar mano de Ale Marín, goleador universitario, en la segunda parte por problemas físicos. Pudo ser el extra que necesitaba el partido para inclinarse para un lado.

Imbatibilidad perdida

También La Unión buscó alternativas con Pedrosa, revulsivo habitual, o Seth Vega. Pero el jugador que hizo estallar todo ya estaba en el campo. La gran aparición fue la de Karim El Kounni. Cogió la pelota en la izquierda, condujo hasta dentro y con un derechazo batió a Ackermann. Derribó el muro que había construido el guardameta con nueve porterías a cero seguidas en su cuenta particular e hizo volar a su equipo. Ya a la desesperada, el UCAM buscó el empate. No logró ese mal menor. Ahora queda a ocho puntos más la diferencia de goles particular de La Unión, un equipo que sigue soñando.