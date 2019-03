Cómo quitar el buzón de voz de Orange, Vodafone, Movistar y todas las compañías ABC Esta voz tan molesta aparece cuando el receptor de nuestra llamada no está disponible o no tiene cobertura LA VERDAD Viernes, 22 marzo 2019, 12:23

Tecleas un número de teléfono, llamas, tarda en responder y salta el temido buzón de voz. Un interlocutor desconocido te avisa de que la persona a la que estás llamando no está disponible y te ofrece la posibilidad de dejar un mensaje de audio en el citado buzón. Además de no conseguir contactar con la persona indicada, te cobra la llamada como si lo hubieras logrado. Ha generado tal hartazgo que son muchos los que quieren hacerlo desparecer pero no saben cómo. Así podrás desactivar el buzón de voz de todas las compañías:

Movistar: puedes hacerlo a través de su página web o de la aplicación. Pero también tienes la posibilidad de lograrlo llamando al 22537. Pulsa 1 si quieres que desaparezca su funcionalidad cuando rechaces una llamada, 2 si quieres desactivarlo cuando el teléfono esté comunicando o rechaces una llamada, 3 si quieres bloquearlo cuando no puedas responder a una llamada, 4 si quieres omitirlo cuando esté apagado o fuera de cobertura ó 5 si quieres eliminarlo por completo.

Vodafone: puedes hacerlo desde la aplicación 'Mi Vodafone', desde la web o marcando en tu teléfono #147# y luego la tecla de llamada.

Orange: puedes desactivarlo usando la app móvil 'Mi Orange', en la página web de la compañía o llamando al ##002#.

Jazztel: al formar parte de Orange, podemos seguir el procedimiento anterior.

Simyo: puedes tramitarlo en tu área personal de la web de la compañía o llamando al servicio de Atención al Cliente, al número 121.

Yoigo: puedes desactivar el buzón de voz desde el área personal de la aplicación móvil, en la web o introduciendo uno de estos códigos en tu teléfono: *67*556# y tecla de llamada, *62*556# y tecla de llamada, *61*556# y tecla de llamada.

MÁSmóvil: llama al ##002#. Otra opción es llamar al teléfono 242 y marcar después 3.

Pepephone: sólo tienes que llamar al ##002# y pulsar la tecla de llamada.

República Móvil: la operadora virtual te permite llevar a cabo el trámite en la web o en la app móvil. También puedes llamar al 242.

Tuenti: tienes la posibilidad de hacerlo a través de la aplicación o marcando en tu teléfono ##002# y pulsando la tecla de llamada.

Happy Móvil: la única opción es llamar al 911 118 507.

R: además de hacerlo en la web de la compañía o desde el área personal de la aplicación tienes la posibilidad de marcar #004# y pulsar la tecla de llamada.