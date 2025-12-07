La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Sueldazo ONCE: Comprobar resultados del sorteo del domingo 7 de diciembre de 2025

En el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 7 de diciembre de 2025 ha resultado premiado el número 80523, serie 31

LA VERDAD

Domingo, 7 de diciembre 2025, 21:38

Comenta

Los ganadores del sorteo del Sueldazo de fin de semana de la ONCE del domingo 7 de diciembre de 2025 son los que poseen el número principal 80523, con la serie 31 de los sorteos y loterías que organiza tanto la ONCE como Loterías y Apuestas del Estado.

Además, también han resultado premiados los números 21290, serie 27; 45631, serie 30; el 46233, serie 17; y el 50644, serie 25.

MÁS INFORMACIÓN

Premios del Sueldazo Fin de Semana

Premios al número principal

1 premio de 300.000 € más 60.000 € durante 20 años a las 5 cifras y serie.

54 premios de 20.000 € a las 5 cifras.

495 premios de 200 € a las 4 últimas cifras.

4.950 premios de 30 € a las 3 últimas cifras.

49.500 premios de 4 € a las 2 últimas cifras.

495.000 premios de 2 € a la última cifra.

Premios de los números adicionales

4 premios de 24.000 € al año durante 10 años a las 5 cifras y serie de la 2ª a la 5ª extracción.

216 premios de 400 € a las 5 cifras de la 2ª a la 5ª extracción.

SORTEOS ANTERIORES DE LA ONCE

Pago de los premios

Si el premio no supera los 600 euros, la ONCE puede hacer el pago en efectivo en cualquiera de los puntos de venta. En cambio, el ingreso se hará a través de una transferencia bancaria si es una cantidad mayor. Los cupones caducan a los treinta días desde el día posterior al sorteo. Los premios superiores a 40.000 euros tendrán que tributar a Hacienda aplicándose un gravamen del 20%

MÁS INFORMACIÓN

Nota: LA VERDAD no se responsabiliza de los fallos u omisiones que pudieran ocurrir ya que el resultado oficial de la ONCE es el única que tiene validez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida en Murcia por conducir ebria, en sentido contrario por la autovía A-7 y con su hijo menor de edad a bordo
  2. 2 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 6 de diciembre de 2025
  3. 3 Un accidente obliga a cortar la autovía A-7 en dirección a Alicante a la altura de Cobatillas, en Murcia
  4. 4 Una nueva discoteca para revitalizar el ocio nocturno de Murcia: «El centro está imposible»
  5. 5 Encapuchados asaltan otro comercio 24 horas en Murcia armados con pistolas y mazas
  6. 6

    Cerca de de 180.000 pacientes cambian de médico de familia en la Región de Murcia
  7. 7

    La vida en los resorts en la Región de Murcia: el resurgir de un modelo residencial que rozó techo y tocó fondo
  8. 8 El rastro del Citroën C5 que llevó hasta los cuerpos de José Patricio y Edwin Guillermo
  9. 9 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  10. 10 Estos son los supermercados y tiendas que abren el 8 de diciembre en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Sueldazo ONCE: Comprobar resultados del sorteo del domingo 7 de diciembre de 2025

Sueldazo ONCE: Comprobar resultados del sorteo del domingo 7 de diciembre de 2025