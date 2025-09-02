La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Raphaël Graven, verdadero nombre del 'streamer' francésfallecido el 20 de agosto. EC

Los últimos mensajes del 'streamer' francés muerto en directo: «Me han secuestrado»

La cadena TF1 revela las advertencias que Jean Pormanove hizo a su madre, quien relativiza los maltratos y golpes que su hijo recibió durante un programa que duró 12 días

Enric Bonet

Enric Bonet

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:15

La muerte en directo del 'streamer' francés Jean Pormanove conmocionó a Francia y alimentó el debate sobre la regulación de las plataformas digitales, en concreto, ... la australiana Kick. Este creador de contenido, cuyo nombre real era Raphaël Graven, perdió la vida el 18 de agosto en Niza en medio de una emisión de 12 días, que básicamente consistía en que otros dos 'streamers' (NarutoVie y Safine) se dedicaban a maltratarlo y pegarlo, además de obligarle a tomar drogas. Ellos se defendieron con que se trataba de un guion acordado. Y una autopsia indicó que su deceso no se debió «a la intervención de un tercero».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un bañista en la playa de Entremares en La Manga al entrar en parada
  2. 2 La Princesa Leonor aterriza en la AGA de San Javier «con muchas ganas de volar, pero poco a poco»
  3. 3 Buscan a un hombre desaparecido este domingo en la playa fluvial de El Jarral, en Abarán
  4. 4

    La sanidad pública avanza en la Región de Murcia con rostro de mujer
  5. 5

    Sustraen en Fortuna tres palomos que valen 170.000 euros
  6. 6 El Ayuntamiento de Murcia se hace con las cocheras de Latbus para su uso en la nueva concesión
  7. 7 Los restos humanos hallados en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos corresponden a dos cuerpos
  8. 8

    Un gran terremoto deja más de 800 muertos y 2.700 heridos en Afganistán
  9. 9 Cae un grupo criminal tras más de 40 robos en La Aljorra y El Albujón
  10. 10

    El atasco en los juzgados de la Región va a más y se quintuplica el tiempo para tramitar un despido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los últimos mensajes del 'streamer' francés muerto en directo: «Me han secuestrado»

Los últimos mensajes del &#039;streamer&#039; francés muerto en directo: «Me han secuestrado»