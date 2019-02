La solución extrema de la madre de un niño que sufre acoso en el colegio La mujer ha publicado en Twitter el contenido de los mensajes que envió a los padres del niño acosador LA VERDAD Miércoles, 6 febrero 2019, 11:59

Débora tiene un hijo de once años que lleva meses sufriendo acoso por parte de un compañero de clase. Esta madre, frustrada después de que el colegio no solucionara el problema, ha decidido dar vía libre a su hijo para que se defienda empleando la misma violencia de los ataques de su compañero. Así se lo ha comunicado a los padres del niño agresor a través de Whatsapp. Además, lo ha compartido en Twitter en busca de sugerencias de otros padres que se hayan encontrado en una situación similar: «Hay un niño que se mete con mi hijo cada día desde hace meses... No sé cómo actuar sin liarla observaciones demasiado protectora... esto es lo único que se me ha ocurrido».

La viralidad de la publicación ha hecho que esta madre reciba una llamada de teléfono de un programa televisivo de gran audiencia para participar en un debate frente a los padres del niño que acosa a su hijo en el colegio. Ha rechazado la propuesta alegando que no quiere participar en «un circo».

«He educado a mi hijo enseñándole que la violencia física no lleva a ningún lado, que hay que respetar a las personas independientemente de su físico, capacidad intelectual o tendencia sexual... y esto hace que mi hijo se vea indefenso ante los ataques del suyo», explicaba Débora a los padres del niño que «insiste en ridiculizarlo llamándole cosas como (literalmente) 'palomo', 'mariposa' o 'flor' ». Además, añade que «lo ridiculiza delante de la niña que él con 11 años cree que será el amor de su vida. Le duele la intención, no el mote».

«Ya que su hijo no atiende a razones mi hijo tiene permiso, es más, su madre le anima a que le demuestre a su hijo que es una persona con el mismo derecho a merecer respeto que las demás a base de hostias. Siento haber tenido que llegar a este punto», finalizaba Débora.